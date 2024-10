video suggerito

Sondaggi politici, oltre la metà degli italiani non ha fiducia nel governo Meloni Secondo l'ultimo sondaggio Dire Tecnè cresce leggermente il favore degli italiani nel governo Meloni rispetto a 7 giorni fa, ma oltre la metà continua a non avere fiducia nell'esecutivo.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate il 10 e 11 ottobre, continua a crescere, anche se leggermente, il consenso per Fratelli D'Italia, che in una settimana guadagna lo 0,1% e si porta al 29,5%, confermandosi saldamente al comando tra i partiti.

Questa settimana vanno su nelle intenzioni di voto tutti i partiti della maggioranza. Al contrario nel centrosinistra guadagna qualcosa solo Avs. Cala infatti il Partito Democratico, che perde lo 0,1% e si porta al 23,6%; il partito di Schlein si mantiene comunque a larga distanza da Forza Italia, terzo, all'11,2% (+0,1%). Più staccato invece l'M5s, che perde lo 0,3% e si attesta al 10,2%. Al quinto posto la Lega all'8,1% (+0,1%). Buone notizie per Avs, che è data al 6,6% (+0,1%). Chiudono Azione al 2,8% (-0,2%), Iv al 2% e +Europa all'1,8%.

La classifica dei leader più amati

Giorgia Meloni ancora al primo posto tra i leader di partito nel gradimento degli italiani. La presidente del Consiglio guadagna lo 0,2% e arriva al 43,8% del consenso, tenendo a debita distanza l'alleato di governo e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, al secondo posto con il 37,2% (+0,2%). Terza la segretaria dem, Elly Schlein al 31% (-0,1%). Quarto e quinto posto sono di Giuseppe Conte e Matteo Salvini rispettivamente al 29,4 (-0,2%) e 26%. Dietro di loro Emma Bonino al 20,1%, a seguire Carlo Calenda al 19,7%; Angelo Bonelli al 16,6%, Nicola Fratoianni è al 16,5%. Chiude la classifica anche questa settimana Matteo Renzi, che resta inchiodato al 14,2%.

In lieve crescita la fiducia nel governo Meloni

Cresce leggermente il favore degli italiani nel governo Meloni rispetto a 7 giorni fa, ma oltre la metà continua a non avere fiducia. Ad aver fiducia nell'esecutivo di centrodestra è infatti il 40% degli aventi diritto al voto, dato in crescita dello 0,2%. Scende al 52,7% la percentuale di chi invece non si fida (-0,3%). Non sa o non si esprime il 7,3%.