Sondaggi politici, nuovo boom di Fratelli d’Italia mentre Pd e Movimento 5 Stelle si fermano Nell’ultimo sondaggio politico di Emg Different, Fratelli d’Italia torna a crescere e allunga la distanza con Pd e Movimento 5 Stelle. Calano Forza Italia e l’ex Terzo Polo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Sul primato di Fratelli d'Italia nei sondaggi politici non c'erano grandi dubbi, soprattutto dopo la volata cominciata nel mese di ottobre – subito dopo il voto del 25 settembre – e continuata fino a oggi. Il partito della presidente del Consiglio, però, secondo l'ultima rilevazione di Emg Different per la trasmissione di Rai 3 Agorà, torna a crescere in maniera importante, allontanando le opposizioni che provano a inseguire. Per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle c'è una sostanziale stabilità, che però consente a Meloni e i suoi di staccare ulteriormente nelle intenzioni di voto. Ferma anche la Lega, Forza Italia cala insieme ad Azione e Italia Viva. Vediamo tutte le percentuali.

Fratelli d'Italia vola nei sondaggi politici, fermi Pd e 5 Stelle

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni torna a crescere, secondo il sondaggio politico di Emg Different. In una settimana, la presidente del Consiglio e i suoi fanno un salto in avanti dello 0,5%, risalendo al 28,3%. Allo stesso tempo, il Partito Democratico di Elly Schlein segna appena un più 0,1%, tornando al 20,0%. La forbice tra i due partiti, però, si allarga nuovamente dopo settimane in cui i dem erano riusciti a rosicchiare un po' di punti. Immobile il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che non perde e non guadagna punti percentuali e resta al 16,3%.

La Lega non cresce più, male Forza Italia e Azione-Italia Viva

La Lega di Matteo Salvini non cresce più, e resta ferma a sua volta al 9,3%. Dietro al Carroccio, invece, calano tutti: meno 0,3% per Forza Italia di Silvio Berlusconi, che scende al 6,5%; meno 0,2% per Azione di Carlo Calenda, che passa al 4,0%; meno 0,2% per Italia Viva di Matteo Renzi, che passa al 3,2%; meno 0,2% per l'alleanza Verdi e Sinistra, che scivola al 2,7%. Chiudono le intenzioni di voto Italexit con Paragone, stabile al 2,7%, +Europa al 2,3% (più 0,2%), Unione Popolare all'1,0% (meno 0,1%) e Noi Moderati all'1,0% (meno 0,1%).