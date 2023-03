Sondaggi politici, nella classifica dei ministri più amati Piantedosi è ultimo, Salvini solo decimo Antonio Tajani al primo posto, Matteo Piantedosi all’ultimo e Salvini arriva solo alla decima posizione. Il sondaggio politico di Tecnè sui ministri più conosciuti e più apprezzati mostra l’opinone degli italiani sui componenti del governo di Giorgia Meloni.

A cura di Luca Pons

Il più apprezzato componente del governo Meloni, a parte la stessa Giorgia Meloni, è il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, di Forza Italia. Per l'altro vice presidente, Matteo Salvini, il dato è piuttosto deludente: nonostante sia il ministro più conosciuto, è solo al decimo posto per gradimento. I risultati emergono da un sondaggio politico dell'istituto Tecnè, incentrato su quanto sono conosciuti e apprezzati i ministri e le ministre che compongono l'esecutivo in carica.

Il sondaggio mette da parte la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La leader del governo, per ovvie ragioni, è l'esponente più nota dell'esecutivo: la conosce il 98% degli intervistati. Anche il suo indice di apprezzamento è, di poco, il più alto: 58%.

Chi sono i ministri più conosciuti del governo Meloni

Per quanto riguarda la notorietà dei componenti del governo Meloni, al primo posto c'è nettamente Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti e segretario della Lega è uno dei politici più conosciuti in Italia: è noto al 92% di chi ha risposto. Al secondo posto c'è Antonio Tajani, con l'88%.

Il terzo ministro più conosciuto secondo il sondaggio è Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, che arriva all'84%. Seguono la ministra delle Riforme istituzionali Elisabetta Casellati (con l'82%, è la prima donna della classifica). Casellati è stata presidente del Senato nella scorsa legislatura. Ci sono poi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi (79%) e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (78%).

Al contrario, la meno conosciuta è la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, con il 32%. Al penultimo posto Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione (37%), superato dalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella (41%) e dal ministro per il Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (50%).

Sondaggi sui ministri più apprezzati, Salvini è decimo

Guardando alla percentuale di apprezzamento, al primo posto c'è Antonio Tajani con il 57%. Questo numero riguarda solo le persone che hanno detto di conoscere Tajani: in questo modo non c'è uno squilibrio per i ministri meno noti. Mentre nella classifica precedente Matteo Salvini era al primo posto, per quanto riguarda il gradimento il leader leghista scivola decisamente in basso: è solo il decimo più apprezzato. Il 39% delle persone che lo conoscono gli dà un giudizio positivo.

Al secondo posto, alle spalle di Tajani, c'è invece il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, con il 55% di gradimento. Segue Guido Crosetto, ministro della Difesa (51%), poi il ministro dell'Economia Giorgetti (50%) e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto (47%).

Si piazzano al di sopra di Salvini anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio (45%), il ministro delle Imprese Adolfo Urso (44%), il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (44%) e il ministro dello Sport Andrea Abodi (43%).

Al fondo della classifica, i ministri meno apprezzati in assoluto con un gradimento al di sotto del trenta per cento sono tre in tutto. La ministra della Famiglia Eugenia Roccella e il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sono entrambi al 29%. Chiude la classifica il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che nelle ultime settimane è stato al centro di polemiche per le sue frasi sulla strage di migranti a Cutro, in Calabria.