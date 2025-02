video suggerito

Sondaggi politici, Meloni guadagna consensi mentre il Pd perde terreno: bene il M5s, male la Lega L’ultimo sondaggio dell’istituto Bidimedia mostra un forte incremento di consensi per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia e Lega registrano cali significativi. La fiducia in Meloni cresce, ma il centrodestra appare sempre più diviso, con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che affrontano sfide interne. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Francesca Moriero

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il panorama politico italiano sembra stia vivendo una fase di profondi cambiamenti, con i sondaggi che tracciano nuovi scenari per il futuro del paese: secondo l'indagine dell'istituto Bidimedia, la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia,si conferma come una delle figure più forti della politica italiana, mentre il centrodestra appare sempre più diviso. Seppur il Partito Democratico soffra, il cosiddetto "campo largo", invece, non sembra perdere completamente terreno. Un quadro complesso che, a poche settimane dalle prossime elezioni, potrebbe portare a scenari politici in continua evoluzione.

Fratelli d'Italia guadagna terreno

L'ultimo sondaggio dell'istituto Bidimedia mostra una crescita significativa per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sale al 28,9%, guadagnando lo 0,5% rispetto alla rilevazione precedente. Questo dato conferma il consolidamento della figura della premier, leader indiscussa della coalizione di governo: Meloni infatti continua a rafforzare la sua posizione politica in Italia, nonostante le ultime vicende che hanno coinvolto il Governo, come il caso Almasri, lo scandalo Paragon fino alle ultimissime polemiche per le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanché.

Il centrodestra si sgretola: Forza Italia e Lega in calo

I principali alleati di Fratelli d'Italia, tuttavia, non sembrano seguire la stessa traiettoria: Forza Italia di Antonio Tajani registra infatti una leggera flessione, perdendo lo 0,2% e scendendo all'8,8%. La Lega di Matteo Salvini, invece, perde uno 0,4%, arrivando all'8,2%. Questi dati sembrano suggerire un allontanamento sempre maggiore tra i componenti del centrodestra, con una crescente frammentazione interna che potrebbe portare a nuovi scenari politici.

Il centrosinistra: cali e lievi segnali di recupero

Nel campo opposto, la situazione per il Partito Democratico di Elly Schlein appare meno favorevole: con il 23,8%, il PD segna infatti una perdita dello 0,8% rispetto alle rilevazioni precedenti. Nonostante ciò, l'alleanza con Alleanza Verdi e Sinistra registra un piccolo arretramento dello 0,1%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, dopo un lungo periodo di flessione nei consensi, segna ora un lieve incremento, guadagnando lo 0,1% e raggiungendo l'11,1%. Segnali di ripresa arrivano anche da altri partiti minori: il partito di Carlo Calenda, Azione, sale infatti al 2,7%, Italia Viva di Matteo Renzi tocca il 2,2%, e +Europa di Riccardo Magi guadagna invece un tiepido 0,3%, arrivando all'1,7%. L'affluenza stimata sembra tuttavia in leggero miglioramento, oscillando però sempre tra il 53% e il 57%.

Fiducia in Meloni e nel Governo

Il sondaggio ha anche analizzato il livello di fiducia in Giorgia Meloni e nel suo esecutivo: la Premier guadagna un punto percentuale, arrivando al 38% di fiducia. Notevole è la percentuale di consensi nel centrodestra, con il 93% degli elettori che esprimono "molta" o "abbastanza" fiducia in Meloni. Al contrario, la fiducia nel centrosinistra rimane molto bassa, fermandosi al 2%, mentre tra gli elettori del Movimento 5 Stelle raggiunge il 9%. Tra i partiti di centro, la fiducia è al 16%. Il livello di approvazione nei confronti del governo, poi, si stabilizza al 35%.