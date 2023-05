Sondaggi politici, l’opposizione riprende slancio, nel centrodestra cresce solo Forza Italia L’ultima Supermedia di Agi/Youtrend segnala una crescita, rispetto a due settimane fa, di Pd e M5s. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è ancora primo partito, ma è sotto al 30%.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultima Supermedia realizzata da Agi/Youtrend segnala che Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è ancora primo partito, ma è sotto al 30%. In crescita in due principali partiti d'opposizione, Pd e M5s.

La ponderazione di oggi include sondaggi realizzati dal 20 aprile al 3 maggio, ed è stata effettuata il giorno 4 maggio, prendendo in considerazione i seguenti sondaggi: Demos (data di pubblicazione: 29 aprile), EMG (1 maggio), Euromedia (26 aprile), Quorum (2 maggio), SWG (24 aprile e 1 maggio) e Tecnè (22 e 29 aprile).

Secondo la rilevazione si riscontra una sostanziale stabilità negli orientamenti politici in questo periodo. E infatti tutti i partiti fanno registrare variazioni minime. Si intravede però una tendenza a livello aggregato, con le opposizioni che guadagnano terreno (+0,7% nel complesso) mentre la maggioranza di centrodestra arretra leggermente (-0,3%).

Guardando più nel dettaglio i consensi delle liste, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è dato in lieve calo rispetto alla Supermedia di due settimane fa, pubblicata il 20 aprile 2023: se si votasse oggi otterrebbe il 28,8% (-0,1%). Il Partito Democratico invece guadagna ancora qualche decimo, e rispetto al 20 aprile sale al 20,4% (+0,3). Più indietro, ma sempre in crescita, è anche il M5s di Giuseppe Conte, che si piazza al terzo posto con il 15,9% (+0,2 rispetto a due settimane fa).

Nel Centrodestra guadagna consenso solo Forza Italia: la Lega è all'8,9% (con un calo dello 0,1% rispetto a due settimane fa), mentre gli azzurri sono al 7,1% (con un guadagno dello 0,1%). Azione di Calenda, ormai separata dal partito di Renzi, è data al 4,3%, mentre Italia Viva è al 2,9%. Il Terzo Polo, che è unito solo in Parlamento, vale il 7,2% (+0,2).

E ancora, Verdi/Sinistra risultano stabili, al 2,9%; +Europa è al 2,2% (+0,1 rispetto al 20 aprile); Italexit al 2,1%, con nessuna variazione da segnalare, così come Unione Popolare, che ha l'1,4% dei consensi. Infine Noi Moderati scende allo 0,9% (-0,2). Per quanto riguarda invece le coalizioni, il Centrodestra è in discesa, al 45,7% (-0,3), mentre il Centrosinistra riprende slancio e sale al 25,5% (+0,3).