Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Swg, diffuso da Enrico Mentana lunedì 5 ottobre, la Lega è il partito che cresce di più nell'ultima settimana. Crescono anche Forza Italia e Partito Democratico, ma in maniera meno netta. A pesare sicuramente l'esposizione mediatica del segretario del Carroccio Matteo Salvini per il processo per il caso Gregoretti, la cui prima udienza si è tenuta sabato a Catania.

Il giudice ha rinviato al prossimo 20 novembre, l'udienza preliminare a carico dell'ex ministro dell'Interno, accusato di sequestro di persona e abuso di ufficio. Dovranno essere sentiti il premier Giuseppe Conte e gli ex ministri Toninelli e Trenta, poi il 4 dicembre sarà la volta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. La vicenda giudiziaria ha fatto evidentemente guadagnare consenso alla Lega, che passa dal 23,8% dello al 24,8% (+1). Un balzo che assicura al partito di Matteo Salvini il primo posto nella classifica.

Se si andasse al voto oggi il Partito Democratico otterrebbe il 20,8% dei voti, e con un +0,7 rispetto alla precedente rilevazione si piazza al secondo posto. Rimanendo nell'area di governo si registra un calo per il M5s che è dato 15,2% (-0,8). Un calo quello del Movimento su cui hanno pesato le divisioni interne, e le tensioni esplose tra diverse anime dei grillini. Una spaccatura che i pentastellati sperano di ricomporre gli Stati generali, che si terranno all'inizio di novembre.

Gli azzurri, e nonostante il loro leader Silvio Berlusconi sia stato costretto a fare i conti con la positività al virus, e quindi con un lungo isolamento, possono vantare una lieve crescita: Forza Italia è al 6% (+0,2). Invariata la percentuale di Fratelli d'Italia, che stacca di poco il M5s, ma si ferma al 15,8%. Non è un buon momento invece per Azione di Carlo Calenda e per Italia Viva di Matteo Renzi: entrambi i partiti calano rispettivamente dello 0,1 (3,3%) e dello 0,2 (2,8%). Va giù anche +Europa, che tocca quota 2% con un calo dello 0,1.