Sondaggi politici, in rialzo M5s: vola sopra il 10% e cresce di quasi mezzo punto in una settimana In risalita il M5s di Giuseppe Conte: nell'ultima settimana, secondo il sondaggio di Termometro politico, i pentastellati passano dal 9,9 al 10,3% (+0,4%).

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio di Termometro politico, pubblicato oggi, con interviste raccolte tra il 25 e il 26 settembre, mostra un forte rialzo del M5s di Giuseppe Conte, rispetto a una settimana fa. Cresce anche il partito di Giorgia Meloni.

Se guardiamo alle intenzioni di voto si nota infatti l'ottimo rimbalzo di Fratelli d’Italia, che passa dal 29,1 al 29,4% e il forte incremento (il migliore da mesi a questa parte) del M5S: dal 9,9 al 10,3% (+0,4%). Il botta e risposta tra Conte e Grillo negli ultimi mesi non sembra aver fatto male ai pentastellati, che si avvicinano così al Pd, secondo partito italiano.

Calano gli alleati della coalizione progressista, con il Pd in discesa, con una perdita di consenso dello 0,3%: la scorsa settimana erano al 23,2% ora i dem possono contare sul 22,9%; bilancio negativo anche per Avs, che perde lo 0,2% e scende al 6,8%. Per quanto riguarda il centrodestra, Forza Italia aumenta il divario con la Lega, portandosi a 0,8 punti di distacco dal partito di Matteo Salvini: gli azzurri sono dati infatti al 9,6% mentre il Carroccio è all'8,8%. Azione di Calenda non fa registrare nessuna variazione, e resta inchiodata al 3%. Mentre gli ex alleati centristi di Iv sono in leggera risalita (+0,1%): questa settimana il partito di Matteo Renzi è al 2,1%. Più Europa è passata negli ultimi sette giorni dall'1,7% all'1,6%.

Per quanto riguarda invece la fiducia nella presidente del Consiglio Meloni, questa sale nel dato aggregato dal 40,2% al 41,3%. Un ottimo risultato per la leader di FdI che, negli ultimi mesi aveva fatto registrare un gradimento tra il 39 e il 40%. Alla domanda ‘Ha fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni?', il 25,9% ha risposto ‘molto'; il 15,4% ha detto ‘abbastanza'; ha ‘poca' fiducia l'11,1% degli intervistati, mentre non ha alcuna fiducia nella premier il 47,4% dei interpellati. Non risponde solo lo 0,2%.