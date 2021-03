Partito democratico in sofferenza, Lega e Fratelli d'Italia che continuano a crescere. Il Movimento Cinque Stelle rimane stabile, ma fuori dal podio. Questo lo scenario descritto dalla Supermedia settimanale di Agi e YouTrend che mette a confronto le principali indagini sulle intenzioni di voto dei cittadini. Troviamo un Carroccio in risalita, che aumenta lo stacco con i dem, i quali invece perdono consensi questa settimana. Il partito di Giorgia Meloni sfiora invece il 17%, un nuovo record. Che lascia il M5s sempre più indietro. Vediamo nello specifico i dati di questa settimana su come voterebbero gli italiani se si andasse alle urne oggi.

La Lega rimane il primo partito in Italia: risale di mezzo punto e tocca il 23,5%. Resta invece indietro il Partito democratico, al di sotto di quota 20%: questa settimana i dem perdono infatti lo 0,4% scendendo così al 19,2%. Sono quindi sempre più vicini Fratelli d'Italia, che toccano un nuovo record: crescono di 0,2 punti e vanno al 16,7%. Stabili, ma decisamente più indietro i Cinque Stelle, al 14,8%. In lieve calo Forza Italia, che perde lo 0,1% e rimane a quota 8%. Per quanto riguarda invece i partiti minori, vediamo un balzo in avanti di Azione che guadagna 0,4 punti percentuali e va al 3,9%, seguito da La Sinistra al 3,2 (-0,3%). In lieve discesa Italia Viva, che va al di sotto della soglia di sbarramento del 3%, fermandosi al 2,9%.

Per quanto riguarda le aree politiche in Parlamento, la maggioranza di Mario Draghi è data nei sondaggi al 78,8%, in crescita di 0,2 punti. Questa è composta dalla vecchia area di governo giallorosso, che tra Pd M5s e Leu conta il 37,2% (in calo dello 0,7%), dal centrodestra di Lega e FI al 32,6% (+0,2) e dal centro liberale al 9% (+0,5). L'opposizione, che formalmente è composta solo da FdI, è quotata invece al 16,7%, in crescita dello 0,2.