Sondaggi politici, il Pd è il primo partito: in calo Fratelli d’Italia e Lega

A cura di Annalisa Girardi

Il Partito democratico è la prima forza politica nel Paese e mette un punto di distanza tra sé e gli avversari. E sia Fratelli d'Italia che Lega, rispettivamente al secondo e terzo posto, questa settimana perdono consensi. È questo il quadro sulle intenzioni di voto fotografato da Swg per il telegiornale di La7. Vediamo quindi nello specifico come voterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne e quali sono quindi gli equilibri tra i partiti italiani in questo momento.

Come abbiamo detto, in cima alla classifica delle forze politiche troviamo il Partito democratico. I dem sono l'unico partito a superare quota 20%: si piazzano precisamente al 20,8%, in crescita rispetto alla scorsa settimana di 0,5 punti percentuali. A esattamente un punto di distanza, in calo dello 0,4% rispetto a sette giorni fa, in seconda posizione troviamo Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ottiene il 19.08%. Sul terzo gradino del podio c'è invece la Lega, al 18,4%: anche il Carroccio di Matteo Salvini perde consensi questa settimana, arrivando precisamente allo o,4% rispetto a quella precedente.

In discesa anche il Movimento Cinque Stelle al quarto posto, che in una settimana passa dal 16,1% al 15,7%. Perde lo 0,1% anche Forza Italia, che questa settimana si ferma al 6,8%. Tra le forze politiche minori, ma in realtà nemmeno a tre punti dagli azzurri, cresce Azione di Carlo Calenda che in una settimana conquista o,1 punti percentuali e passa al 4%. Tutti gli altri partiti si trovano al di sotto della soglia di sbarramento: Sinistra Italiana è stabile al 2,5%, Italia Viva di Matteo Renzi cresce leggermente al 2,4% e Articolo 1 cala al 2,2%.