Sondaggi politici, il Partito Democratico è in testa: staccati Fratelli d’Italia e Lega Il Partito Democratico è primo nelle intenzioni di voto anche nel sondaggio di Swg. I dem di Letta passano in testa superando Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che cala al secondo posto, mentre a più di un punto di distanza c’è la Lega di Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle continua la sua lenta risalita, ma è ancora lontano dai primi tre partiti.

A cura di Tommaso Coluzzi

Ormai tutti i sondaggi elettorali sono concordi su un punto: il Partito Democratico è primo nelle intenzioni di voto dei cittadini. Il vantaggio dei dem guidati da Enrico Letta si va consolidando di giorno in giorno, soprattutto dopo le elezioni amministrative di inizio ottobre. A seguire ci sono ancora gli avversari – coalizzati tra loro – Meloni e Salvini, Fratelli d'Italia e Lega. Mentre gli alleati del Movimento 5 Stelle sono ancora distanti da quanto raccolto alle politiche del 2018. Il consueto sondaggio del lunedì di Swg per il Tg di La7 conferma quanto riportato anche dagli altri istituti demoscopici: il Partito Democratico è primo e in ascesa rispetto agli altri.

Il Pd sorpassa Fratelli d'Italia ed è primo, cala la Lega terza

In testa nelle intenzioni di voto del sondaggio Swg c'è il Partito Democratico di Enrico Letta con il 20,5% e soprattutto con un più 0,4% rispetto alla scorsa settimana. A seguire, con lo 0,3% in meno, c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al 20,0%. Resta staccata, invece, la Lega di Matteo Salvini, che continua a calare senza riuscire a recuperare quanto perso nei mesi scorsi. Il Carroccio perde un altro 0,2% e scende al 18,8%. Stesso discorso vale per il Movimento 5 Stelle, che ha cominciato una leggera risalita con l'elezione di Giuseppe Conte a presidente, ma che poi si è arenato ad almeno due punti dai primi tre partiti. Questa settimana i grillini crescono dello 0,1% e salgono al 16,4%.

Cresce Italia Viva, stabili Forza Italia e Azione

Forza Italia è sempre il primo partito sotto quota dieci punti. La situazione per il gruppo di Berlusconi ormai si è cristallizzata da tempo intorno ai sette punti percentuali. Rispetto alla settimana scorsa gli azzurri calano dello 0,2% e si fermano proprio al 7,0%. A seguire c'è sempre Azione di Carlo Calenda che ormai si è stabilizzato al 4,0%. I Verdi, in crescita nelle ultime settimane, arrivano al 2,3%, tanto quanto Mdp – Articolo 1: il primo partito però guadagna lo 0,2%, il secondo lo perde. Sinistra Italiana cala di un decimo di punto e si ferma al 2,2%, seguito da Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1%, con un netto balzo in avanti dall'1,7% della scorsa settimana. Chiudono +Europa all'1,9% e Coraggio Italia all'1,0%.