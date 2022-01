Sondaggi politici: il Partito Democratico cala ma è sempre primo, crolla il Movimento 5 Stelle Secondo la prima Supermedia del 2022, in testa nei sondaggi politici c’è ancora il Partito Democratico, che però è in leggero calo. Secondo Fratelli d’Italia, seguito dalla Lega. Staccato il Movimento 5 Stelle, che crolla a percentuali che non si vedevano da anni.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico è sempre in testa nei sondaggi elettorali. Il 2022, però, si apre in calo per i dem di Letta. A inseguire il Pd c'è sempre la coppia Meloni-Salvini, con Lega e Fratelli d'Italia sempre vicini, ma con due tendenze opposte: uno in calo, l'altro in crescita. E a proposito di calo, o meglio di crollo, il Movimento 5 Stelle è sempre più distante dalla vetta dei sondaggi. La cura Conte non sta funzionando e i grillini stanno continuando a perdere consensi nel Paese. O almeno questo fotografano i sondaggi politici di questa settimana, analizzati e sintetizzati nella Supermedia di Agi e Youtrend, la prima dell'anno.

Pd in testa, seguito da Fratelli d'Italia e Lega

La testa della classifica della Supermedia resta invariata: il Partito Democratico guidato da Enrico Letta domina i sondaggi politici, aprendo al 21,1% ma perdendo lo 0,2% rispetto alla fine di dicembre. Bene Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che resta al 19,7% – avanzando dello 0,1% – e tiene a distanza la Lega di Matteo Salvini, che intanto perde lo 0,4% e cala al 18,6%, a più di un punto di distanza dall'alleata di coalizione. Malissimo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde l'1,2% in poche settimane e crolla al 14,2%. Erano anni che i grillini non toccavano percentuali così basse.

Vola Forza Italia, bene la federazione Azione/+Europa

Dopo i primi quattro partiti c'è sempre Forza Italia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi sono di nuovo in crescita e, guadagnando lo 0,2%, salgono all'8,3%. A seguire troviamo la nuova federazione tra Azione e +Europa, presentata pochi giorni fa da Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova, che raccoglierebbe – secondo i sondaggi – il 4,8%. Male Italia Viva di Matteo Renzi, che perde lo 0,1% e scende al 2,1%, seguito dai Verdi stabili all'1,9%. Articolo 1/Mdp del ministro Speranza guadagna lo 0,1% e sale all'1,8%, seguito da Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni che perde lo 0,2% e chiude all'1,6%.