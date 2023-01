Sondaggi politici, il M5s interrompe la sua avanzata, lieve recupero del Pd Secondo l’ultima media sondaggi elaborata da Termometro politico, questa settimana il M5s arretra, mentre il Pd è in lieve recupero.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultima media sondaggi realizzata da Termometro politico, e relativa alla settimana dal 15 al 21 gennaio, il partito di Giorgia Meloni è sempre al primo posto, ma sotto il 30%. Mentre il M5S, primo partito di opposizione, sembra aver interrotto la sua ascesam che sembrava incontrastata: il partito di Giuseppe Conte questa settimana arretra. La rilevazione è stata fatta mettendo a confronto i dati raccolti da 5 istituti: TP, Swg, Emg, Tecné, Bidimedia.

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni dopo una breve pausa di alcune settimane riprende a crescere, ma non riesce ad agguantare il traguardo del 30%: si ferma al 29,7%, probabilmente anche a causa delle polemiche per l'aumento del prezzo del carburante e per il malcontento dei benzinai per il nuovo decreto Trasparenza, che porterà disagi e disservizi per i cittadini, per via dello sciopero di 48 ore che inizia stasera.

A differenza del partito dell'inquilina di Palazzo Chigi tra gli alleati al governo si segnalano dei cali. La Lega va dall’8,9% all’8,7%, mentre Forza Italia perde un decimale e con il suo 7% rimane ben al di sotto del livello raggiunto il 25 settembre.

Fra i partiti di opposizione si registra un lieve recupero del Pd, proiettato verso le primarie del prossimo 26 febbraio. Il partito, ancora guidato da Letta, si risolleva dal minimo storico, ma è ancora debolissimo, al 15,9%. Si segnala, come si diceva, il calo del secondo partito, quel Movimento 5 Stelle che da settembre in poi aveva guadagnato terreno: scende questa settimana al 17,6%.

Il Terzo Polo, invece, torna sopra l’8% e arriva all’8,1%. Buone le performance anche delle altre formazioni più piccole. Sia Sinistra Italiana/Verdi che +Europa sono date mediamente in crescita e vanno rispettivamente al 3,4% e al 2,6%.