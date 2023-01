Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sfiora il 30%, M5s toglie ancora punti al Pd Secondo l’ultima media sondaggi diffusa da Bidimedia il M5s continua a mangiare voti al Pd: il partito di Conte è in salita al 17,3%, mentre i dem scivolano al 15,8%.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultima media sondaggi, pubblicata da Bidimedia lunedì 16 febbraio, in base ai sondaggi diffusi nelle 4 settimane passate (uno per istituto), continua la tendenza segnalata già nelle ultime settimane, con qualche variazione del quadro.

La prima novità riguarda il centrodestra, e in particolare il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: dopo settimane di crescita il consenso di Fdi appare invariato, confermando il 29,7% del mese scorso. È ancora presto per prevedere se l'asticella si alzerà ancora, se la percentuale continuerà a ballare a un passo dal 30%, oppure se inizierà a scendere.

Si segnala poi una lieve crescita per la Lega, dello 0,2%, che porta il partito di Salvini all’8,8%. Perde invece lo 0,1% Forza Italia, fotografata al 6,9. Contestualmente recupera Noi Moderati (0,9%). In generale il centrodestra raggiunge il 46,3% in crescita di due decimi.

Per quanto riguarda invece l'opposizione, il primo partito continua a essere il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, in salita al 17,3%, con un guadagno di 3 decimi. I pentastellati mantengono il distacco dal Partito Democratico, alle prese con il processo per l'elezione del nuovo segretario, in vista delle primarie del 26 febbraio. Questo periodo di passaggio, percepito forse dagli elettori come eccessivamente lungo, sembra incidere negativamente sui dem, che perdono ancora 6 decimi, e scendono al 15,8%. Non sorride nemmeno Alleanza Verdi e Sinistra, che perde 2 decimi e raggiunge il 3,4%. Invariata invece Più Europa, al 2,5% come il mese scorso. In totale il centrosinistra ottiene solo il 21,7%, quasi 25 punti indietro rispetto al centrodestra.

Performance positiva invece per il Terzo Polo, che guadagna lo 0,1% e arriva all'8%. In fondo alla classifica troviamo ItalExit, in salita al 2,2%; Unione Popolare, data all'1,1%, in calo; mentre risulta stabile Italia Sovrana e Popolare, che vale lo 0,8%.