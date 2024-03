Sondaggi politici, Fratelli d’Italia mai così in basso da inizio del governo Meloni: Pd cresce ancora Fratelli d’Italia non è mai sceso così in basso nei consensi da quando è partito il governo Meloni, anche se resta il primo partito con distacco. Intanto il Pd cresce, mentre cala il Movimento 5 stelle. A rilevarlo è la Supermedia dei sondaggi politici effettuata da Youtrend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'effetto Sardegna non si è ancora esaurito, anche se nelle prossime settimane il centrosinistra potrebbe pagare il prezzo della sconfitta in Abruzzo. Per il momento, nei sondaggi nazionali Fratelli d'Italia è in discesa, e raggiunge il suo risultato peggiore dall'inizio del governo Meloni. Dall'altra parte, il Pd si conferma il primo dei partiti dell'opposizione e cresce ancora, riducendo il distacco (che comunque resta molto ampio). Va male il Movimento 5 stelle, in calo anche la Lega, mentre cresce l'Alleanza Verdi-Sinistra. Sono i risultati della Supermedia realizzata da Youtrend per Agi, che fa una media tra i più importanti sondaggi nazionali delle ultime due settimane.

FdI continua a calare, Forza Italia si avvicina alla Lega

Fratelli d'Italia scende al 27,5%, perdendo lo 0,4% rispetto a due settimane fa. Per il partito di Giorgia Meloni è il dato più basso registrato da quando è partito l'attuale governo, nella Supermedia. Per trovare un dato peggiore, infatti, bisogna tornare al 27,2% del 20 ottobre 2022, pochi giorni prima che l'esecutivo si insediasse. Allora FdI era in piena crescita, e nel giro di un paio di mesi avrebbe anche superato il 30%. Poi c'è stato un ‘assestamento' e un lungo periodo di stabilità, ma nell'ultimo mese il partito risulta aver perso circa un punto nei consensi.

Per il centrodestra si tratta forse anche dell'effetto Sardegna, legato alla sconfitta alle elezioni regionali. E, va detto, molti dei sondaggi considerati nella Supermedia sono stati effettuati prima delle elezioni in Abruzzo, dove invece la destra ha vinto con un buon distacco. Le cose potrebbero cambiare nelle prossime settimane, quindi. Per il momento, la Lega cala all'8,2% (-0,1%) e Forza Italia resta al 7,7%, a solo mezzo punto di distanza dal Carroccio di Salvini, che attraversa un momento di chiara difficoltà. Chiude la coalizione Noi moderati (1%, -0,3%).

Il Pd arriva al 20%, male il Movimento 5 stelle

Il Partito democratico va al 20% e cresce nettamente: 0,6%. Gli elettori sembrano aver premiato Elly Schlein e il successo del progetto di ‘campo largo' insieme agli altri partiti di opposizione, per il momento, ma il distacco con Fratelli d'Italia è ancora di sette punti e mezzo. Dall'altra parte, il Movimento 5 stelle scende al 16% perdendo lo 0,4%. Alleanza Verdi-Sinistra con il 4,2% raggiunge il miglior risultato da quando è iniziata la legislatura (sempre secondo le rilevazioni della Supermedia).

Tra gli altri partiti, +Europa cresce con il 2,9% (+0,3%), mentre Azione di Carlo Calenda resta stabile al 3,9% e Italia viva di Matteo Renzi sale al 3,3% (+0,1%). Ci sono poi le forze non presenti in Parlamento: Italexit è all'1,5% (-0,2%), mentre Unione popolare all'1,3% (-0,1%).