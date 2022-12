Sondaggi politici, Fratelli d’Italia in (lieve) calo: crescono M5s e Lega Fratelli d’Italia rimane oltre il 30% nei sondaggi, mentre tutte le altre forze politiche restano sotto al 20% (per quanto riguarda i principali partiti di opposizione) e sotto al 10% (per gli alleati in maggioranza)

A cura di Annalisa Girardi

Anche se in leggero calo rispetto a una settimana fa, Fratelli d'Italia è saldamente il primo partito nel Paese secondo i sondaggi politici elettorali, distantissimo da tutte le altre forze politiche. Lo conferma anche l'ultima indagine di Swg per il telegiornale di La7, che registra anche una risalita per il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte e per la Lega di Matteo Salvini.

Fratelli d'Italia scende, su il Movimento Cinque Stelle

Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, perde 0,2 punti percentuali rispetto alla scorsa settimana, ma rimane oltre il 30%, mentre tutte le altre forze politiche sono sotto il 20% (per quanto riguarda i principali partiti di opposizione) e sotto al 10% (per gli alleati in maggioranza). Il Movimento Cinque Stelle, infatti, pur guadagnando 0,3 punti percentuali da lunedì scorso, si ferma al 17,4%. Il Partito democratico, continua il declino che registra ormai dalle elezioni: perde lo 0,4% e scivola al 14,7%.

La Lega cresce di mezzo punto in una settimana

In quarta posizione troviamo la Lega, che dopo il tonfo alle urne guadagna mezzo punto percentuale in una settimana e passa dall'8,5% al 9%. A seguire il Terzo polo di Azione e Italia Viva, in leggero calo negli ultimi sette giorni: perde lo 0,2% e scende al 7,8%. Subito dopo c'è Forza Italia, in piccola ripresa: gli azzurri ottengono 0,1 punti percentuali in più rispetto a una settimana fa e vanno al 6,1%.

I partiti minori e la soglia di sbarramento

Invece, per quanto riguarda le forze politiche minori, l'unica a superare la soglia di sbarramento fissata al 3% è l'alleanza di Verdi e Sinistra, che arriva al 4% pur perdendo o,1 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa. Tutti gli altri partiti rimangono sotto il 3%.