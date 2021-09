Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è stabile al primo posto: giù la Lega, cresce il Pd Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è il primo partito in Italia secondo l’ultimo sondaggio di Swg, mentre risulta in calo la Lega di Matteo Salvini. Tornano invece a crescere i dem, pur restando in terza posizione. L’indagine, inoltre, sonda le preferenze degli italiani riguardo al nuovo presidente della Repubblica: il più quotato è Mario Draghi, anche se alla maggior parte degli intervistati non dispiacerebbe un secondo mandato di Sergio Mattarella.

A cura di Annalisa Girardi

È Fratelli d'Italia la prima forza politica in Italia secondo i sondaggi. Al partito di Giorgia Meloni seguono la Lega, in calo, e il Partito democratico, in leggero rialzo. È quanto afferma l'ultima indagine di Swg per il telegiornale di La7, che indaga inoltre anche le preferenze degli italiani per la presidenza della Repubblica. Ma vediamo prima nello specifico come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne e le differenze nel favore ai partiti rispetto alla scorsa settimana.

Come abbiamo detto, Fratelli d'Italia si attesta in cima alla classifica dei partiti italiani al 21%, un indice di gradimento che rimane invariato rispetto alle rilevazioni di una settimana fa. Risulta invece in discesa la Lega, al secondo posto: il partito di Matteo Salvini è infatti passato dal 20,4% di lunedì scorso al 20% attuale. Sul terzo gradino del podio troviamo il Partito democratico che aumenta di 0,3 punti percentuali e si attesta così al 18,7%.

Il Movimento Cinque Stelle invece torna a calare nei sondaggi, dopo un rimbalzo seguito all'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza, e si ferma al 15,8%, con 0,2 punti percentuali in meno rispetto a sette giorni fa. Di seguito Forza Italia, che invece cresce di 0,3 punti e arriva al 7,2%. Per quanto riguarda invece i partiti minori, quello con più consensi è Azione, anche se scende nei sondaggi rispetto all'ultima settimana: al 3,4% è comunque l'unico a superare la soglia di sbarramento. È seguito da Articolo 1 (2,6%), Sinistra italiana (2,5%) e Italia Viva (2,5%).

Il sondaggio recepisce anche le valutazioni degli italiani per quanto riguarda il prossimo presidente della Repubblica. In realtà la maggior parte degli intervistati, cioè il 52% di cui la maggior parte sono elettori del Pd e del M5s, vedono di buon occhio l'ipotesi di un secondo mandato a Sergio Mattarella, mentre il 48%, per lo più elettori della Lega e di FdI, non sono d'accordo. Tra i nomi che gli italiani vorrebbero al Quirinale spicca quello di Mario Draghi, con un totale di 46 punti. A seguire troviamo Giuseppe Conte (29) ed Emma Bonino (26). Silvio Berlusconi si ferma a un punteggio di 18 punti, dietro i 21 di Mario Monti.