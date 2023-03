Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala ancora ma il Partito Democratico di Schlein non cresce più Fratelli d’Italia resta ampiamente in testa nel sondaggio politico di Swg, ma cala ancora e scende sotto ai 30 punti. Il Partito Democratico ha già esaurito l’effetto Schlein mentre il Movimento 5 Stelle rimonta. Il Terzo polo raggiunge la Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

Da un lato Giorgia Meloni, che dopo mesi di volata solitaria nei sondaggi politici continua a perdere qualche zero virgola ogni settimana, dall'altro Elly Schlein, che si trova a fare i conti con un partito da riorganizzare e che vede già esaurirsi l'effetto novità nelle intenzioni di voto. I primi due partiti nella rilevazione di Swg per il Tg di La7 sono sempre gli stessi, ancora distanti quasi dieci punti. Nel frattempo, però, il Movimento 5 Stelle comincia a risalire lentamente la china: Giuseppe Conte e i suoi – dopo essersi fatti divorare punto su punto dal nuovo Pd – provano ad avviare la rimonta. La Lega intanto crolla e si fa raggiungere dal Terzo polo. Vediamo tutte le percentuali partito per partito.

Fratelli d'Italia cala ma resta primo, fermo il Pd

In testa nel sondaggio politico di Swg c'è sempre Fratelli d'Italia, anche se il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,7% in una settimana e cala al 29,6%. La presidente del Consiglio e i suoi, in ogni caso, mantengono un ampio distacco da avversari e alleati: il Partito Democratico di Elly Schlein – tornato stabilmente a essere la seconda forza del Paese – si è già fermato. I dem restano stabili al 20,4%, senza ulteriori guizzi. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte prova a risalire facendo registrare un più 0,3% che lo riporta al 15,6%.

Azione e Italia Viva raggiungono la Lega di Salvini

La Lega di Matteo Salvini continua a vivere un periodo fortemente negativo: per il Carroccio arriva un altro meno 0,5%, che lo porta all'8,0%. Allo stesso tempo il Terzo polo di Azione e Italia Viva segna un più 0,3% che lo fa salire proprio all'8,0%, pareggiando il conto con i leghisti. Risale leggermente anche Forza Italia di Silvio Berlusconi, che con un più 0,1% passa al 6,4%. Bene l'alleanza Verdi e Sinistra, che con un più 0,2% torna al 3,4%, seguita da +Europa che guadagna altrettanto – sempre lo 0,2% – e sale al 2,7%. Per l'Italia con Paragone segna un più 0,1% e sale all'1,8%. Chiude Unione Popolare con un meno 0,1% che la porta all'1,7%.