Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora in crescita, vola al 31,1%: Meloni la leader più amata
Fratelli d'Italia, al centro dei dibattiti politici in questi giorni con la kermesse Atreju, che si chiude oggi con l'intervento di Giorgia Meloni, risulta ancora in crescita. È il risultato dell'ultimo sondaggio realizzato da Dire-Tecnè, pubblicato venerdì 12 dicembre, con interviste realizzate tra il 10 e l'11 dicembre 2025.
Nell'ultimo mese il partito di Meloni ha guadagnato lo 0,1%, attestandosi al 31,1%. E anche nell'ultima settimana Fdi è cresciuta dello 0,1%. Al contrario il Pd ha perso lo 0,1%, scendendo al 21,7% (-0,1 anche nella settimana). Il M5s, al terzo posto. ha invece recuperato un +0,2%, salendo all'11,8% (+0,2% su sette giorni fa e sul mese).
Al quarto posto in classifica c'è Forza Italia, che è al 10,9%, perdendo lo 0,2% in trenta giorni e lo 0,1% sulla scorsa settimana. Mentre la Lega di Salvini è stabile all'8,5%, stessa percentuale di consenso registrata sette giorni fa (+0,2% sul mese). Seguono Avsm in leggero aumento al 6,2% (+0,1 in una settimana e in un mese), Azione al 3,3 (in calo dello 0,2% in un mese), Italia Viva al 2,0 (in lieve calo, -0,1 in un mese e nell'ultima settimana) +Europa all'1,7.
Meloni è ancora la leader più apprezzata dagli italiani
Con il 46,6%, la premier e leader di FdI Giorgia Meloni è la leader con il maggior numero valutazioni positive (+0,1% in una settimana e +0,2 in un mese).
Seguono il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 39,5% (-0,1 in un mese), Giuseppe Conte del M5s al 30,8% (+0,2 in una settimana), Elly Schlein del Pd al 28,9% (-0,1% in una settimana e stabile in un mese), Carlo Calenda di Azione al 21,2% (+0,1% in una settimana e -0,1 in un mese), Angelo Bonelli di Avs al 16,2 (+0,1% in una settimana e +0,3 in un mese), Nicola Fratoianni di Avs al 15,5% (+0,1% in una settimana e -0,1 in un mese), Riccardo Magi di +Europa al 13,7% (-0,1% in una settimana e -0,2 in un mese) e Matteo Renzi al 13,3% (-0,1% in una settimana e -0,2 in un mese).
Aumenta la fiducia nel governo
In una settimana la percentuale di chi ha fiducia nel governo Meloni è aumentata dello 0,1%, arrivando a quota 43,6%, ed è rimasta stabile rispetto al mese scorso. La quota di chi non ha fiducia si è ridotta dello 0,2% sulla settimana e dello 0,5% sul mese precedente, ed è scesa al 48,8%. Al contrario, la quota degli indecisi è in aumento dello 0,1% in sette giorni e dello 0,5% sui 30 giorni precedenti.