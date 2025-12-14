Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora in crescita, vola al 31,1%: Meloni la leader più amata

L’ultimo sondaggio Dire-Tecnè dice che le valutazioni degli italiani nei confronti del governo e in particolare del primi partito italiani sono ancora positive: Fdi cresce ancora nell’ultimo mese e nell’ultima settimana, portandosi al 31,1%.

Fratelli d'Italia, al centro dei dibattiti politici in questi giorni con la kermesse Atreju, che si chiude oggi con l'intervento di Giorgia Meloni, risulta ancora in crescita. È il risultato dell'ultimo sondaggio realizzato da Dire-Tecnè, pubblicato venerdì 12 dicembre, con interviste realizzate tra il 10 e l'11 dicembre 2025.

Nell'ultimo mese il partito di Meloni ha guadagnato lo 0,1%, attestandosi al 31,1%. E anche nell'ultima settimana Fdi è cresciuta dello 0,1%. Al contrario il Pd ha perso lo 0,1%, scendendo al 21,7% (-0,1 anche nella settimana). Il M5s, al terzo posto. ha invece recuperato un +0,2%, salendo all'11,8% (+0,2% su sette giorni fa e sul mese).

Al quarto posto in classifica c'è Forza Italia, che è al 10,9%, perdendo lo 0,2% in trenta giorni e lo 0,1% sulla scorsa settimana. Mentre la Lega di Salvini è stabile all'8,5%, stessa percentuale di consenso registrata sette giorni fa (+0,2% sul mese). Seguono Avsm in leggero aumento al 6,2% (+0,1 in una settimana e in un mese), Azione al 3,3 (in calo dello 0,2% in un mese), Italia Viva al 2,0 (in lieve calo, -0,1 in un mese e nell'ultima settimana) +Europa all'1,7.

Meloni è ancora la leader più apprezzata dagli italiani

Con il 46,6%, la premier e leader di FdI Giorgia Meloni è la leader con il maggior numero valutazioni positive (+0,1% in una settimana e +0,2 in un mese).

Seguono il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, con il 39,5% (-0,1 in un mese), Giuseppe Conte del M5s al 30,8% (+0,2 in una settimana), Elly Schlein del Pd al 28,9% (-0,1% in una settimana e stabile in un mese), Carlo Calenda di Azione al 21,2% (+0,1% in una settimana e -0,1 in un mese), Angelo Bonelli di Avs al 16,2 (+0,1% in una settimana e +0,3 in un mese), Nicola Fratoianni di Avs al 15,5% (+0,1% in una settimana e -0,1 in un mese), Riccardo Magi di +Europa al 13,7% (-0,1% in una settimana e -0,2 in un mese) e Matteo Renzi al 13,3% (-0,1% in una settimana e -0,2 in un mese).

Aumenta la fiducia nel governo

In una settimana la percentuale di chi ha fiducia nel governo Meloni è aumentata dello 0,1%, arrivando a quota 43,6%, ed è rimasta stabile rispetto al mese scorso. La quota di chi non ha fiducia si è ridotta dello 0,2% sulla settimana e dello 0,5% sul mese precedente, ed è scesa al 48,8%. Al contrario, la quota degli indecisi è in aumento dello 0,1% in sette giorni e dello 0,5% sui 30 giorni precedenti.