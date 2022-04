Sondaggi politici, Franceschini è il ministro che ispira più fiducia, tra gli ultimi Daniele Franco Secondo il sondaggio di Emg different, il titolare del ministero dei Beni culturali ha la fiducia del 35% degli intervistati. Al secondo posto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, con il 33%.

Dario Franceschini è il ministro del governo Draghi che ispira più fiducia negli italiani. Secondo il sondaggio di Emg different, il titolare del ministero dei Beni culturali ha la fiducia del 35% degli intervistati. Al secondo posto la ministra della Giustizia Marta Cartabia, con il 33%. Segue il titolare del dicastero della Salute, Roberto Speranza, con il 32%.

E ancora, in ordine: Giorgetti e Gelmini (31%), Lamorgese e Carfagna (29%), Brunetta (28%), Orlando (26%). Al decimo posto, poi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nonostante o forse proprio a causa della grande esposizione mediatica dovuta alla guerra in Ucraina. L'esponente del Movimento 5 stelle ha la fiducia di appena un italiano su quattro (25%). Più in basso: Guerini e Colao (23%) e Cingolani e Patuanelli (22%). Il ministro dell'Economia Daniele Franco, fedelissimo del premier Draghi, è quindi in quindicesima posizione, tra gli ultimi, con la fiducia del 20% degli intervistati (solo uno su cinque). Le ultime posizioni sono ricoperte da i ministri meno noti all'opinione pubblica: Garavaglia (20%), Giovannini (19%), Bonetti (18%), Bianchi (15%), D'inca' (14%), Dadone (13%), Stefani (13%), Messa (10%).

Tra gli elettori di centrodestra, poi, ispirano più fiducia gli esponenti di Forza Italia: Gelmini, Brunetta e Carfagna, con il dem Franceschini che supera clamorosamente il leghista Garavaglia, staccandolo di un punto percentuale (37% contro 36%). Garavaglia che negli ultimi tempi è apparso poco sui media, se non per attaccare il reddito di cittadinanza. Alta, invece, tra gli elettori conservatori, la fiducia nel ministro dello Sviluppo economico Giorgetti (al 39%). L'altra esponente del Carroccio, la titolare del ministero per la disabilità Erika Stefani, convince poi solo il 25% di chi alle elezioni sceglierebbe il centrodestra. Il sondaggio è stato realizzato su un campione di 800 persone, tra l'11 e il 12 aprile scorsi.