Sondaggi politici, FdI vola al 30,5% mentre il Pd resta fermo: come vanno gli altri partiti nei consensi

Fratelli d'Italia supera ancora una volta il 30,5%, consolidando il suo primato nel Paese. Anche la Lega recupera mezzo punto, ma non riesce a realizzare il sorpasso sugli azzurri, al 9%. Nel centrosinistra, non cresce nessuno, con Partito democratico e Movimento 5 Stelle fermi, rispettivamente al 23% e al 12%. Vediamo come vanno i partiti nei consensi secondo l'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto.

Chi va meglio e chi va peggio tra i partiti italiani secondo i sondaggi

A due anni di governo (insediatosi ufficialmente il 22 ottobre 2022), il consenso di Fratelli d'Italia è solido e forte e questo pare oramai appurato. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e vola al 30,5%, a più di sette punti di distanza dal suo principale competitor, il Partito democratico, che invece non registra nessuna variazione. I dem si attestano comunque su una posizione buona, al 23%, che conferisce al partito di Elly Schlein il ruolo di prima forza d'opposizione.

Nel centrodestra oltre FdI, cresce anche la Lega che recupera lo 0,5% e sale così all'8,5%. Nonostante gli sforzi però, il Carroccio non riesce a superare l'alleato azzurro. Forza Italia, pur avendo perso lo 0,5%, resta avanti, al 9%. Ma tra le due forze la partita rimane aperta e non sono da escludersi colpi di scena. Specialmente ora che la legge di bilancio comincia il suo iter in Parlamento, c'è da aspettarsi che entrambi i partiti tornino alla carica con le rispettive rivendicazioni. In tema di pensioni ad esempio, sia gli azzurri che i leghisti potrebbero spingere su vecchi cavalli di battaglia, come l'aumento delle minime per Forza Italia o Quota 41 per il Carroccio, e questo potrebbe spostare i consensi da una parte o dall'altra.

Tornando al centrosinistra invece, la rilevazione non sembra premiare i partiti d'opposizione. Nessuna forza infatti, risulta in crescita, a partire dal Movimento 5 Stelle, fermo al 12%. Il partito di Giuseppe Conte si trova in questo momento nel pieno di un contrasto con il suo storico fondatore, Beppe Grillo, che potrebbe a momenti abbandonare il ruolo di garante. Se tale esito dovesse realizzarsi, le ricadute si misurerebbero anche in termini di consensi, che potrebbero andare persi. Per il momento, va detto, si tratta solo di ipotesi e le cose tra il comico e il leader pentastellato potrebbero anche concludersi diversamente.

Per quanto riguarda gli altri partiti invece, Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,5% ed è data al 6,5%, mentre Azione e Italia Viva si collocano, rispettivamente, al 3% e al 2,5%. Seguono infine, +Europa e Noi Moderati, entrambi all'1,5%.