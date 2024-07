video suggerito

Sondaggi politici, Fdi cresce ancora, Forza Italia al terzo posto dopo il Pd Secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè cresce la fiducia nel governo Meloni: ora gli italiani che hanno fiducia nell'operato dell'esecutivo sono il 39,5%.

A cura di Annalisa Cangemi

Se si votasse oggi, secondo un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate tra il 25 e il 26 luglio, Fratelli d'Italia sarebbe ancora primo partito con il 28,9%, in crescita di un +0,2%. Al secondo posto ci sarebbe il Partito democratico al 24,6%, nessuna variazione rispetto a sette giorni fa.

Terzo posto per Forza Italia con il 10,3%, facendo segnare un +0,1%. Fuori dal podio il Movimento 5 stelle al 10,0%, con un +0,2% rispetto alla settimana scorsa. Segue la Lega con l'8,5% raggiunto grazie a un +0,1%. Alleanza Verdi Sinistra perde uno 0,2% e si attesta al 6,7%. Azione è al 3% con un +0,2%, +Europa è al 2,0%, invariata rispetto alla scorsa settimana, Italia viva è all'1,9% con un -0,1%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 4,1% dei consensi con un -0,1%.

Meloni prima tra i leader, seguita da Tajani

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta in testa nelle preferenze degli italiani tra i leader politici forte di un 43,2% del consenso, che registra un +0,1% rispetto alla scorsa settimana. Al secondo posto del gradimento tra i leader si piazza Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, con il 36,2%, raggiunto grazie a un +0,1% rispetto a sette giorni fa. Terza la segretaria Pd Elly Schlein con un 31,3% dei consensi, che crescono dello 0,1% rispetto all'ultima rilevazione.

Giù dal podio il presidente M5S Giuseppe Conte con il 29% di valutazioni positive (+0,2%), che stacca il segretario federale della Lega e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, fermo al 26,7%, in calo di uno 0,3% rispetto alla scorsa settimana. Emma Bonino di +Europa è al 22% (-0,2%), Carlo Calenda di Azione è al 20% (-0,1%), Angelo Bonelli di dei Verdi è al 16,6% (+0,1%), Nicola Fratoianni di Sinistra italiana è al 15,9% (-0,1%), Matteo Renzi è al 14,5% (-0,1%).

Fiducia nel governo in aumento

Lieve aumento nel consenso accordato dagli italiani al governo guidato da Giorgia Meloni, ha fiducia nel suo operato il 39,5% degli italiani, dato in crescita dello 0,3% rispetto a una settimana fa. A non aver fiducia nell'esecutivo è invece il 53,5% degli intervistati, percentuale in calo di un -0,2% rispetto a sette giorni fa. Non sa il 7%, dato in calo di un -0,1%.