Sondaggi politici, è l’anno di Letta: il Pd chiude in testa, staccati Fratelli d’Italia e Lega Il Partito Democratico chiude l’anno in testa nelle intenzioni di voto. Il sondaggio di Emg per la Rai conferma il Pd primo, con Fratelli d’Italia e Lega che inseguono.

A cura di Tommaso Coluzzi

È l'anno del Partito Democratico. Sotto la guida di Enrico Letta il Pd è tornato in pochi mesi in testa nelle intenzioni di voto, superando prima la Lega e poi Fratelli d'Italia, e ha stravinto le elezioni amministrative dello scorso ottobre. A confermarlo è anche il sondaggio di Emg per la Rai, che dà – ancora una volta – i dem in testa. Fratelli d'Italia insegue, ma sembra aver perso quella spinta propulsiva di cui ha beneficiato in questi mesi in quanto voce (quasi) unica di opposizione. La Lega, intanto, si è stabilizzata intorno ai livelli delle politiche del 2018. È stata una parabola breve, quella del Carroccio, con il picco raggiunto alle elezioni europee del 2019. Il Movimento 5 Stelle, intanto, crolla: il consenso rispetto alle ultime politiche è più che dimezzato, nonostante la guida di Conte, chiamato a ridare linfa vitale al partito grillino.

Partito Democratico primo, inseguono Fratelli d'Italia e Lega

Il Partito Democratico di Enrico Letta non solo chiude l'anno primo nel sondaggio di Emg (e nella stragrande maggioranza degli altri), ma accumula un buon distacco dalla seconda forza: i dem sono al 20,5% nelle intenzioni di voto, seguiti da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al 19,4%. Il partito della deputata romana, sceso sotto quota venti punti, resta agganciato alla corsa per la testa dei sondaggi e contemporaneamente tiene a distanza la Lega di Matteo Salvini, vero competitor di quell'area politica. Il Carroccio chiude il 2021 al 18,5%, più o meno quanto raccolto alle politiche del 2018. Malissimo il Movimento 5 Stelle, che nonostante la cura di Giuseppe Conte non sfonda, anzi: i grillini continuano a crollare e chiudono al 14,7%.

Italia Viva davanti ad Azione, stabile Forza Italia

Il primo partito sotto quota dieci punti è sempre Forza Italia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi raccolgono il 7,4% e chiudono l'anno a metà strada tra i quattro partiti maggiori e i più piccoli. Italia Viva di Matteo Renzi è al 4,3%, secondo il sondaggio di Emg, seguito da Azione di Carlo Calenda al 3,6%. Bene Europa Verde, dato al 2,4% e seguito da Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 2,2% (unico altro partito di opposizione oltre a Fratelli d'Italia). Chiudono Articolo 1 del ministro Speranza all'1,7%, Noi con l'Italia all'1,5%, +Europa all'1,5% e Coraggio Italia all'1,2%.