Sondaggi politici, crolla la Lega di Salvini e Fratelli d’Italia cresce ancora: boom del M5s Nel nuovo sondaggio politico di Swg Fratelli d’Italia si conferma il primo partito in Italia e sale ancora più vicino al 30%. La Lega perde quasi mezzo punto in una settimana, il M5s risale e si avvicina al Pd, in leggero calo. Azione di Carlo Calenda raggiunge il 4%.

A cura di Luca Pons

Fratelli d'Italia continua a restare in vetta tra i partiti italiani, a più di nove punti dal Pd che invece fatica. Il Movimento 5 stelle cresce e riduce il distacco con i dem, che comunque resta significativo. La Lega scende nettamente, nella settimana della manifestazione contro "l'estremismo islamico". Vanno bene tutti gli altri partiti dell'opposizione, tranne Italia viva di Matteo Renzi. Ecco i risultati del sondaggio politico elettorale realizzato da Swg per il Tg La7.

Fratelli d'Italia si avvicina al 30%, la Lega cade sotto il 10%

Fratelli d'Italia sale al 29,2%, con un guadagno dello 0,2% in una settimana. Il partito di Giorgia Meloni torna ad avvicinarsi alla soglia del 30% ed è sempre più da solo in cima alla ‘classifica' delle preferenze di voto degli italiani. Nessuno gli si avvicina, per il momento, né tra gli avversari dell'opposizione né tantomeno tra gli alleati.

La Lega di Matteo Salvini cade al 9,8%: perdendo lo 0,4% dei consensi in una settimana, il Carroccio scivola sotto la doppia cifra dopo qualche settimana in cui era sembrato riprendersi. Lo scorso fine settimana, in occasione del 4 novembre, la Lega ha svolto la sua manifestazione a Milano pro-Israele e contro "il fanatismo islamico". La piazza nonostante la presenza di Salvini per il comizio finale non è sembrata pienissima: secondo alcune stime l'evento non ha superato i mille partecipanti.

Forza Italia cresce dal 6,2% al 6,4%, confermando un trend di risultati positivi ma non entusiasmanti (soprattutto se paragonati alle elezioni politiche di poco più di un anno fa, quando aveva superato l'8%). L'ultimo partito del centrodestra, Noi moderati, resta stabile all'1%. Nel complesso, la coalizione raccoglie quindi il 46,4% dei voti.

Pd in perdita, il M5s risale e si avvicina

Il Partito democratico perde lo 0,2% e scende al 20% dei voti. I dem di Elly Schlein restano appena sopra la soglia ‘psicologica', quindi, ma confermano che in questa fase non riescono ad andare oltre la fascia 19-21% in cui sono rimasti negli ultimi mesi. Un ottimo risultato per il Movimento 5 stelle: +0,3% e raggiunto il 16,4% complessivo. Il Pd è ancora lontano come primo partito dell'opposizione, a oltre tre punti e mezzo, ma la distanza con i pentastellati si è ridotta.

Settimana positiva per le altre forze politiche del centrosinistra: Alleanza Verdi-Sinistra sale al 3,6% (+0,1%) mentre +Europa al 2,4% (+0,2%). Un dato importante è quello di Azione di Carlo Calenda: il partito sale dello 0,3% e arriva al 4% dei voti. È un risultato significativo, anche se per ora più che altro simbolico, perché alle prossime elezioni europee la soglia di sbarramento sarà fissata proprio al 4%. Dopo la rottura definitiva con i renziani, non è ancora chiaro con chi correrà Azione. Dall'altra parte, Italia viva di Matteo Renzi resta stabile al 2,8%, piuttosto lontano dallo sbarramento.

Il sondaggio di Swg rileva anche due partiti non rappresentati in Parlamento. Il primo è Italexit di Gianluigi Paragone (1,6%, -0,2%) e il secondo è Unione popolare di Luigi De Magistris (1,3%, +0,1%).