Sondaggi politici, crescono Fratelli d’Italia e Pd: male il M5s che perde quasi un punto

A cura di Giulia Casula

Crescono Fratelli d'Italia e Partito democratico, rispettivamente al 27,8% e al 22,8%. Crolla il Movimento 5 Stelle che perde lo 0,8% e scende al 12,5%, mentre Forza Italia risale e si affianca alla Lega, all'8,5%. Vediamo cos'è cambiato nei consensi dei partiti secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Ipsos.

Chi scende e chi sale nei sondaggi

Fratelli d'Italia domina nei sondaggi, specie nell'ultimo mese, in cui i consensi attorno al partito della premier si sono rafforzati ulteriormente, tanto da fare superare in più di una rilevazione la soglia psicologica del 30%. In questo caso Fdi è data al 27,8% (+0,2%), l'apprezzamento nei confronti del partito di governo è in qualche modo confermato anche dalla crescita del gradimento espresso dagli intervistati verso Giorgia Meloni, che sale dal 42% al 43% guadagnando così un punto.

Come osserva anche il sondaggista Nando Pagnoncelli, il mese di gennaio è stato ricco di avvenimenti, a partire dalla liberazione di Cecilia Sala, che ha dato una grossa spinta in avanti a Fdi, passando per il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanchè, fino alle ultime vicende riguardanti l'indagine per il caso Almasri e lo stop della Corte d'Appello di Roma – per la terza volta – al trattenimento dei migranti sbarcati in Albania. Questi ultimi eventi in particolare, hanno esacerbato le tensioni tra governo e magistrati, accusati di ostacolare la strada tracciata da Meloni e dai suoi alleati su una serie di ambiti, come ad esempio giustizia e immigrazione.

Non troppo lontano da Fratelli d'Italia, si trova il Partito democratico, anch'esso in crescita, al 22,8% e con un +0,3%. Per il Pd si tratta del dato più alto registrato da Ipsos negli ultimi sette mesi, che farà sorridere Elly Schlein e gli altri dirigenti del partito.

Non si può dire lo stesso per il Movimento 5 Stelle, che perde quasi un punto (nello specifico lo 0,8%) e retrocede al 12,5%. Non è chiaro a cosa si debba questo calo: è probabile che i 5S stiano ancora scontando nei sondaggi i contrasti interni dei mesi precedenti e la fuoriuscita di Beppe Grillo, ma Noto ipotizza anche che l'arretramento possa essere imputato a un comunicazione dell'ultimo periodo poco efficace e incisiva.

Nel centrodestra invece, Forza Italia fa un balzo avanti dello 0,4% e sale all'8,5%. Gli azzurri raggiungono così la Lega, complice anche il leggero decremento del Carroccio, che perde lo 0,1% ma resta grossomodo stabile.

Infine, tra gli altri partiti Alleanza Verdi-Sinistra riporta un calo dello 0,2%, che fa scendere il partito sotto il 6%, precisamente al 5,8%. Più distante si trova Italia Viva, al 2,5%, che supera Azione, ferma al 2% assieme a Più Europa che nel frattempo ha perso terreno (-0,3%).