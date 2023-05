Sondaggi politici, crescono Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle mentre il Pd torna a calare Nell’ultima Supermedia dei sondaggi politici, tornano a crescere Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Male Pd e Forza Italia, bene Lega e Azione mentre vola Italia Viva.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il sondaggi politici continuano a premiare Fratelli d'Italia, che non molla la vetta delle intenzioni di voto e torna a crescere dopo un periodo di leggera flessione. Il partito della presidente del Consiglio è stabilmente in testa e staccato dalle opposizioni, che inseguono a distanza: Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, infatti, non sembrano avere lo spunto per riavvicinarsi alla vetta. La Supermedia di Agi e Youtrend, che tiene conto dei sondaggi dei più importanti istituti demoscopici italiani, evidenzia anche altre tendenze: ad esempio i dem cominciano a calare, dopo due mesi quasi ininterrotti di effetto Schlein, mentre i grillini provano, a fatica, a risalire la china. Intanto la Lega torna a crescere con Forza Italia in calo, fanno un balzo in avanti, invece, Azione e Italia Viva.

Fratelli d'Italia cresce con il Movimento 5 Stelle, cala il Pd

Il primo partito nelle intenzioni di voto secondo la Supermedia è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio e i suoi tornano a crescere con un più 0,2% che vale il 28,9%, e soprattutto quasi nove punti di distacco dal Pd. Il Partito Democratico di Elly Schlein, intanto, cala dello 0,3% e scivola al 20,2%: i dem restano la principale opposizione al governo e alla maggioranza – sia dentro il Parlamento che fuori – ma non riesce a organizzare una vera rimonta nei sondaggi. Resta più indietro il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che però con un più 0,2% risale al 16,1%.

Boom di Azione e Italia Viva, bene la Lega con Forza Italia in calo

La Lega di Matteo Salvini torna a crescere, registrando un più 0,2% che vale il 9,1% al Carroccio. Cala ancora, invece, Forza Italia di Silvio Berlusconi: il partito azzurro perde lo 0,3% e scende al 6,9%. La scissione del Terzo Polo, che in un primo momento sembrava aver penalizzato i due partiti, ora sembra premiarli: più 0,2% per Azione di Carlo Calenda, che sale al 4,3%, e addirittura più 0,6% per Italia Viva di Matteo Renzi, che torna al 3,0%. Resta indietro l'alleanza Verdi e Sinistra, con un meno 0,1% che la porta al 2,9%. Chiudono +Europa al 2,2% (più 0,1%), Italexit al 2,1% (più 0,1%), Unione Popolare all'1,3% (meno 0,1%) e Noi Moderati allo 0,9% (meno 0,4%).