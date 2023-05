Sondaggi politici, cresce la fiducia in Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia torna a sfiorare il 30% Lo afferma l’ultimo sondaggio di Tecnè: cresce la fiducia in Giorgia Meloni e nel governo, con Fratelli d’Italia di nuovo vicino al 30% nelle intenzioni di voto.

A cura di Annalisa Girardi

Cresce la fiducia in Giorgia Meloni e nel governo. Dopo la netta vittoria alle elezioni amministrative, per il centrodestra continuano ad arrivare buone notizie nei sondaggi politico elettorali a livello nazionale. Dopo alcune settimane in leggera flessione, infatti, Fratelli d'Italia torna a sfiorare il 30% e aumentano i consensi per la presidente del Consiglio. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio elettorale di Tecnè per l'agenzia Dire. Vediamo quindi come si comporterebbero gli italiani se fossero richiamati oggi alle urne.

Al primo posto nella classifica delle forze politiche nazionali c'è sempre Fratelli d'Italia, con un netto divario da tutti gli altri schieramenti. Il partito di Meloni è infatti dato al 29,7%, a quasi dieci punti dai dem, che rimangono sul secondo gradino del podio. Il Partito democratico, nonostante le chiare difficoltà alle elezioni comunali, rimane al 20% secondo il sondaggio di Tecnè. Il primato di FdI, in ogni caso, ad oggi non appare contendibile.

Al terzo posto si posiziona il Movimento Cinque Stelle, al 15,5%. Dalle elezioni politiche dello scorso 25 settembre si è ampliata la distanza tra gli ex alleati nel governo giallorosso, che nelle ultime settimane si è stabilizzata attorno ai cinque punti percentuali. Tutte le altre forze politiche sono sotto la doppia cifra: dopo i grillini troviamo la Lega al 9%, seguita da Forza Italia all'8,2%.

Per quanto riguarda gli schieramenti minori, solo Azione supererebbe la soglia di sbarramento se si tornasse oggi alle urne, posizionandosi al 4,3%. Di seguito l'Alleanza Verdi e Sinistra è al 2,9% e Italia Viva al 2,8%. Rimane comunque un 43,1% di elettori che dichiara di astenersi,

La fiducia nella presidente del Consiglio, comunque, è in aumento: cresce di 0,4 punti percentuali e arriva al 53,3%, di fronte a un 41,8% che afferma di non averne. Anche la fiducia nel governo risulta in crescita: sale di 0,2 punti percentuali e tocca quota 47,5%. Gli elettori che invece dicono di non avere fiducia nel governo sono il 45,6% del totale.