Sondaggi politici, cresce ancora Fratelli d’Italia: primo partito davanti al Pd Cresce ancora il partito di Giorgia Meloni che, con un balzo di quasi due punti percentuali (+1,8%) arriva al 21,5% dei consensi posizionandosi così in vetta alla classifica delle forze politiche, superando il Partito democratico: il sondaggio di Pagnoncelli.

A cura di Annalisa Girardi

Se si andasse oggi alle urne, Fratelli d'Italia sarebbe il partito più votato. Lo afferma un sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera che analizza non sono le intenzioni di voto, ma il generale clima di fiducia verso il governo in questo periodo complesso, tra la guerra in Ucraina e la fine dello stato di emergenza Covid. Vediamo quindi che cosa è emerso.

Cresce ancora il partito di Giorgia Meloni che, con un balzo di quasi due punti percentuali (+1,8%) arriva al 21,5% dei consensi posizionandosi così in vetta alla classifica delle forze politiche, superando il Partito democratico. I dem, fermi al 20,7% scivolano così in seconda posizione. Al terzo posto si conferma invece la Lega che perde mezzo punto percentuale rispetto alle precedenti valutazioni e arretra al 17,5%.

In discesa anche il Movimento Cinque Stelle, che perde invece lo 0,9% e scivola al 14,5%, uno dei punti più bassi degli ultimi due anni. Brutte notizie anche per Forza Italia, con un calo di 0,8 punti percentuali che la porta all'8,1%. Infine, tra i partiti minori l'unico a superare la soglia di sbarramento è la federazione di +Europa e Azione, al 3,6%. La quota di astensionisti e indecisi rimane altissima, al 40,6%.

In base a questi dati, se si andasse a votare oggi il centrodestra porterebbe a casa il 47,1%, contro il camp del centrosinistra – Movimento 5 Stelle che arriverebbe invece al 38%. Giorgia Meloni sarebbe invece la leader con il maggior indice di gradimento (37 punti), davanti a Giuseppe Conte (36). Matteo Salvini invece cala e scivola a 24 punti.

Per quanto riguarda il sentimento generale dell'opinione pubblica, il sondaggio di Pagnoncelli segnala un aumento delle preoccupazioni per il conflitto tra Ucraina e Russia e per tutte le conseguenze economiche che ci saranno a livello internazionale. Preoccupa invece meno l'andamento della pandemia, nonostante il rinnovato aumento dei contagi delle ultime settimane. Infine, rimane buono il consenso verso l'operato del governo e del presidente del Consiglio: rispettivamente 57 e 60 punti.