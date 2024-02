Sondaggi politici, come cambiano le intenzioni di voto con le candidature dei leader di partito Un sondaggio realizzato dall’istituto Noto ha analizzato le intenzioni di voto degli italiani in vista delle europee dell’8 e 9 giugno, evidenziando le differenze tra due scenari: uno con i leader di partito candidati e uno senza. Ecco cosa cambierebbe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Se Giorgia Meloni ed Elly Schlein si candidassero alle elezioni europee, i consensi per i rispettivi partiti crescerebbero: Fratelli d'Italia toccherebbe quota 30%, mentre il Partito democratico arriverebbe al 20,5%. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'istituto demoscopico Noto per la trasmissione Porta a Porta, che ha analizzato le intenzioni di voto degli elettori italiani in vista delle prossime europee dell'8 e 9 giugno, evidenziando le differenze dovute alla corsa (o meno) dei leader di partito.

Il primo scenario esamina la situazione senza i leader candidati. Fratelli d'Italia arriverebbe al 27,5% e il Partito democratico al 19,5%. Il Movimento Cinque Stelle, secondo il sondaggio di Noto, in questo caso sarebbe vicinissimo ai dem, con il 18%. Anche tra Lega e Forza Italia si registra un divario ristretto, con il Carroccio all'8% e gli azzurri al 7%. In generale il centrodestra, tenendo conto anche di Noi Moderati al 2%, dovrebbe raggiungere il 44,5%. Per quanto riguarda i Partiti minori come l'Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa, questi sono dati attorno al 4%.

Le cose cambiano, però, con le candidature dei leader: in tal caso Fratelli d'Italia riuscirebbe a toccare il 30% e il Partito democratico il 20,5%. Per la Lega invece si registra il meccanismo opposto: con Matteo Salvini candidato scenderebbe al 7% e il partito verrebbe superato da Forza Italia, data invece all'8%. Anche il Movimento Cinque Stelle potrebbe subire una flessione, scendendo al 17%. Italia Viva, sia con Matteo Renzi candidato che senza, resterebbe al 3%.

La candidature dei leader di partito avrebbe anche un peso sull'affluenze. Se infatti queste personalità di spicco decidessero di partecipare alla corsa, l'affluenza alle urne passerebbe al 50% al 54%.