video suggerito

Sondaggi politici, chi scende e chi sale nei consensi: avanza il Pd, cala Fratelli d’Italia Prosegue il trend positivo del Pd, mentre Fdi perde qualche pezzo. Tra i due il distacco resta comunque ampio. Vanno bene le cose per FI, l’unico in crescita nel cdx, che stacca la Lega. In calo, invece, il M5s. Ecco i risultati dell’ultimo sondaggio di Emg different. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prosegue la crescita del Partito democratico, che nelle ultime settimane ha visto i suoi consensi salire rispetto ai suoi avversari politici. Diversamente Fratelli d'Italia ha perso qualche pezzo, anche si mantiene saldamente in cima alla classifica di gradimento degli italiani. Segno positivo per Forza Italia, mentre Lega e Movimento 5 Stelle rimangono pressoché stabili. Si registrano variazioni minime anche per Alleanza Verdi-Sinistra, Azione, Italia Viva e +Europa. Lo riporta l'ultimo sondaggio di Emg different.

Come va il centrodestra nei sondaggi

Fratelli d'Italia perde lo 0,2% e scende al 29,2%. Il partito di Giorgia Meloni si allontana dalla soglia del 30% e accorcia la distanza con il suo principale rivale politico, il Partito democratico. La distanza tra i due però, resta ancora piuttosto ampia.

Come abbiamo spiegato più volte, Fdi è cresciuto parecchio negli ultimi due anni e ha guadagnato un ampio margine sulle altre forze politiche, posizionandosi sempre primo negli indici di gradimento. Questo consente al partito di non temere la concorrenza degli avversari anche quando registra delle flessioni nelle preferenze, come nell'ultima settimana. Insomma Fratelli d'Italia può dormire sogni tranquilli.

A crescere nel centrodestra è invece, Forza Italia che guadagna lo 0,2% e sale al 9,2%. Gli azzurri sono l'unica forza a crescere nella maggioranza questa settimana, confermando il consolidamento dei suoi consensi avvenuto negli ultimi mesi.

FI sembra ormai aver assunto stabilmente lo status di secondo partner di coalizione, anche se prosegue la contesa con l'alleato leghista. Attualmente la Lega risulta sotto di mezzo punto, ferma all'8,7%, ma non è da escludersi – come già accaduto altre volte – una rimonta nelle prossime settimane.

Sempre nel centrodestra, segno negativo per Noi moderati che si attesta all'1,4%, in calo dello 0,2%.

Chi va meglio e chi peggio nel centrosinistra

Come detto, il Partito democratico è in crescita. Dopo le regionali in Umbria e in Emilia-Romagna, dove il Pd è arrivato primo, i suoi consensi sono saliti e ora il partito è al 23,5%, con un +0,2% nell'ultima settimana.

Non si può dire lo stesso per il Movimento 5 Stelle che, in calo dello 0,1%, si ferma al 10,9%. Il partito di Giuseppe Conte aveva intrapreso una lenta ripresa nei consensi dopo il crollo di giugno, ma ora la crescita sembra essersi arrestata.

Per i 5Stelle le cose non vanno per il meglio, complice anche le continue schermaglie tra il leader e Beppe Grillo. Questa settimana infatti, gli iscritti si preparano ad andare nuovamente al voto su simbolo, nome ed eliminazione del garante, dopo il ricorso presentato dal comico, in protesta contro i risultati della Costituente.

Per quanto riguarda le altre forze di centrosinistra, Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,2% e scende al 6,4%. Cresce lievemente (+0,1%) Azione, al 2,5%, mentre Italia Viva cala dello 0,1% e si attesta al 2,3%. Nessuna variazione per +Europa, che resta all'1,5%.