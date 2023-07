Sondaggi politici, boom di Lega e FdI mentre Forza Italia crolla: in calo anche Pd e M5s Balzo in avanti nei sondaggi per Fratelli d’Italia e Lega, complice anche il calo drastico di Forza Italia. Tra le opposizioni male Pd e Movimento 5 stelle, mentre sono in crescita Azione e Italia viva. Ecco chi sale e chi scende nell’ultima rilevazione di Quorum per Sky Tg24.

A cura di Luca Pons

Continua il periodo di grazia per la Lega e Fratelli d'Italia nei sondaggi politici: la nuova rilevazione effettuata da Quorum per Sky Tg24 mostra infatti entrambi i partiti fortemente in crescita, anche perché per Forza Italia l'effetto Berlusconi è terminato bruscamente. L'ultimo sondaggio di Quorum, d'altra parte, risaliva al 19 giugno, pochi giorni dopo i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Dall'opposizione non sembrano esserci i segnali di un inseguimento credibile, per adesso: il Pd cala e resta a circa dieci punti di distanza, mentre il M5s è stabile più in basso. A guadagnarci sono soprattutto Azione e Italia viva, dell'ex Terzo polo.

Forza Italia crolla senza Berlusconi, FdI e Lega si spartiscono i voti

Fratelli d'Italia con il 29,7% – e un guadagno di 1,7 punti in meno di un mese – resta saldamente il primo partito in Italia. Lo schieramento di Giorgia Meloni ha un distacco dagli avversari che è di quasi dieci punti percentuali, al momento. Allo stesso tempo, la Lega di Matteo Salvini sale all'8,5% fa registrare un +1,3%. Per entrambi, la crescita molto pronunciata dal 19 giugno a oggi ha una spiegazione piuttosto evidente: il tracollo di Forza Italia, che scende al 6,1% perdendo ben 3,5 punti. Se tre settimane fa FI aveva sfiorato il 10%, è facile supporre che si trattasse di un risultato legato soprattutto alla risposta della popolazione dopo la morte di Silvio Berlusconi, che aveva catturato l'attenzione nazionale per giorni.

Considerando anche il risultato stabile di Noi moderati (1,3%, +0,1%), rispetto alla scorsa rilevazione di Quorum quindi il centrodestra non guadagna punti. Anzi, per la precisione perde lo 0,2%. Questa, al momento, è una delle poche notizie positive per i principali partiti di opposizione, per quel che riguarda i sondaggi.

Giù Pd e M5s, salgono Terzo polo e +Europa

Il primo partito di minoranza, il Partito democratico, cala al 19,8% perdendo lo 0,9% rispetto al 19 giugno. Il Pd di Elly Schlein torna quindi sotto quota 20%, continuando a oscillare attorno al 20/21% come fa ormai da diverse settimane. Il Movimento 5 stelle resta al 15,7% con una perdita più contenuta: -0,2%. È un risultato in linea con quello ottenuto alle scorse elezioni, anche se più basso rispetto ai mesi scorsi, quando il M5s aveva sfiorato il 20% prima dell'elezione di Elly Schlein alla guida del Pd.

A compensare i passi falsi dei due più grandi partiti dell'opposizione ci sono i due schieramenti che hanno formato il centrosinistra nell'ultima tornata elettorale. Alleanza Verdi-Sinistra è al 3,7% con un +0,1%, mentre +Europa fa registrare addirittura un +0,9% e arriva al 2,8%.

C'è poi l'ex Terzo polo, che risulta in crescita. Azione di Carlo Calenda sale al 3,5% con un aumento dello 0,6%, Italia viva di Matteo Renzi passa dal 2,1% al 2,3%. Insieme, quindi, hanno un rialzo di quasi un punto. Il sondaggio di Quorum rileva infine anche Italexit di Gianluigi Paragone: all'1,8%, con un +0,2%.