Secondo l'ultimo sondaggio Monitor Italia, realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, continua l'ascesa di Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni conquista un ulteriore 0,5% nell'ultima settimana, arrivando a un passo dalla Lega, ancora prima nelle intenzioni di voto degli italiani. Il sondaggio raccoglie interviste effettuate il 18 giugno su un campione di mille casi.

Il partito di Giorgia Meloni è dato al 20,3%, mentre la Lega di Matteo Salvini cala al 20,7%, con lo 0,2% di gradimento in meno rispetto alla precedente rilevazione. Al terzo posto si piazza il Pd, che perde lo 0,1% e segna un 18,9%. Perde ancora il Movimento Cinque Stelle (-0,4%) che scende al 15,6%. Forza Italia guadagna uno 0,1% e si conferma al quinto posto con il 9,2%. Segue Azione (+0,3%) al 3,3%, Italia Viva stabile al 2,1% e Sinistra Italiana (+0,1%) al 2,1%. E ancora, un -0,1% per i Verdi ora all'1,7%; Più Europa all'1,3% (-0,1%); la nuova formazione di Toti e Brugnaro, Coraggio Italia, perde lo 0,3% e si attesta all'1,1%.

Cresce la fiducia nel governo Draghi

Complici probabilmente le riaperture, rese possibili da una minore circolazione del virus, la fiducia nel governo Draghi, sale al 51,7% (+0,7% in sette giorni). Non ha fiducia il 40,3%. Non sa l'8%. Continua la risalita nei consensi dell'esecutivo dopo l'inizio della caduta verticale dei consensi iniziata il 26 marzo quando, in una settimana, perse 3 punti percentuali passando dal 57,4% (del 19 marzo) al 54,2% per poi toccare la percentuale più bassa il 14 maggio con il 45,1%. Da lì è iniziata la graduale risalita fino al 51,7% di oggi.

Draghi è leader più apprezzato

Ancora in crescita il consenso del premier Mario Draghi, che segna un +0,4% rispetto alla scorsa settimana. In totale il presidente del Consiglio ottiene il 60,8% del gradimento, e si avvicina al picco del 61,4% ottenuto nelle prime settimane dopo il suo insediamento.

Nell'ultima rilevazione dell'11 giugno Draghi registrava il 60,4% dei consensi nel borsino dei leader. L'ultimo per gradimento nella classifica resta invece Matteo Renzi, che registra un -0,1% passando dal 10,2% al 10,1 nell'ultima settimana. Per quanto riguarda gli altri leader, continua la crescita anche di Giorgia Meloni, che mantiene il secondo posto con il 43,4% dei consensi e un ulteriore +0,4% negli ultimi 7 giorni.

Quindi, Giuseppe Conte che perde lo 0,3% e si ferma al 37,9% e Matteo Salvini giù dal podio con il 32,2% (-0,2%). Quinto Enrico Letta che guadagna lo 0,2% e si attesta al 29,5%. In crescita Silvio Berlusconi (+0,1%), al 29,2%, e Roberto Speranza (+0,2%) al 24%. Più sotto troviamo Emma Bonino (+0,1%) al 19,1%, Carlo Calenda (+0,2%) al 19%. Ultimo, come detto, Matteo Renzi al 10,1%.

Per quel che riguarda il premier, prosegue inarrestabile la risalita dopo il calo dei consensi i 10 punti percentuali registrata nei due mesi e mezzo successivi al giuramento del Governo. Il 13 febbraio Draghi riscuoteva il 61% di giudizi positivi dagli italiani, una percentuale salita al 61,4% sei giorni dopo, il 19 febbraio. Quindi il declino che lo ha portato a toccare quota 51,7% il 30 aprile per poi risalire gradualmente anche in concomitanza con le riaperture.