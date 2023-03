Sondaggi politici, boom del Partito Democratico di Schlein mentre Meloni e il centrodestra crollano Secondo l’ultimo sondaggio politico di Dire e Tecnè calano tutti i partiti di centrodestra, compreso Fratelli d’Italia. Il Partito Democratico, intanto, vola e stacca il Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico si gode l'effetto Schlein, Fratelli d'Italia si tiene il distacco senza particolari preoccupazioni. Almeno per ora. La fotografia scattata dal sondaggio politico di Dire e Tecnè è più o meno questa, con tutti i partiti di centrodestra in calo nelle intenzioni di voto e il Pd che ha rimontato sul Movimento 5 Stelle e punta a ritornare stabilmente sopra ai venti punti percentuali. Non si sa quanto durerà l'effetto dell'elezione di una nuova segretaria profondamente diversa rispetto ai volti del passato. Almeno sulla carta, basti pensare che è la prima donna a guidare il partito nella sua storia. Vediamo le percentuali partito per partito.

Meloni cala e Schlein vola, male i 5 Stelle

Un leggero calo non basta per togliere a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni la testa dei sondaggi politici. Il partito della presidente del Consiglio resta primo nelle intenzioni di voto con un margine ampissimo: un meno 0,3% lo porta al 30,7%. Nel frattempo il Partito Democratico di Elly Schlein fa un nuovo balzo in avanti dello 0,8%, tornando al 18,0%. Va male, invece, al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che sicuramente subisce il boom del Pd: meno 0,3% e scivola al 16,5%. Gli ex alleati – con cui si è riaperto uno spiraglio di dialogo dopo l'avvento di Schlein – rischiano di prendere il volo e lasciare i grillini indietro.

Crollano Lega e Forza Italia, bene il Terzo polo

La Lega di Matteo Salvini è in calo come il resto del centrodestra: meno 0,3% per il Carroccio, che passa all'8,8%. Va male anche a Forza Italia di Silvio Berlusconi, che perde a sua volta lo 0,2% e scivola al 7,5%. Distanza minima con il Terzo polo di Azione e Italia Viva: per Carlo Calenda e Matteo Renzi un buon più 0,2% si traduce in una crescita al 7,4%. Crolla l'alleanza Verdi e Sinistra, meno 0,3% e cala al 2,9%. Chiudono +Europa al 2,6% (più 0,1%) e Italexit all'1,7% (più 0,1%).