Sondaggi elezioni regionali, in Calabria in vantaggio il candidato del centrodestra Occhiuto Secondo il sondaggio realizzato da Opinio Italia per la Rai, Occhiuto raggiungerebbe più del 44% dei consensi alle elezioni regionali in Calabria. Dietro di lui, la candidata della coalizione di centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Amalia Bruni. A seguire, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e Mario Oliviero.

A cura di Giuseppe Pastore

È il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto il favorito alla vittoria nelle elezioni regionali in Calabria. In vista del voto fissato per i prossimi 3 e 4 ottobre, il sondaggio realizzato dal Consorzio Opinio Italia per la Rai conferma il vantaggio di Occhiuto con una percentuale di voti stimata tra il 44 e il 48%. Per l'ex capogruppo alla Camera di Forza Italia il sostegno arriva dall'intero centrodestra. Sono sette, in totale, le liste che lo appoggiano. Oltre a Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, ci sono anche Coraggio Italia, Udc, Noi con l'Italia e Forza Azzurri.

Elezioni Calabria, Bruni insegue Occhiuto

Nella competizione elettorale per la guida della Regione, la spaccatura del centrosinistra sembra pesare. Mentre il fronte opposto corre compatto, l'area del centrosinistra sembra disperdere i voti. Le intenzioni di voto per Amalia Bruni, la candidata sui cui, dopo diversi tentativi, il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle sono riusciti a raggiungere la quadra, si aggirano tra il 24 e il 28%. Anche su di lei scommettono sette liste con i simboli di Pd, M5s, Psi, Democrazia popolare animalista, Tesoro Calabria, Europa Verde e la lista Amalia Bruni presidente.

De Magistris e Oliviero nei sondaggi

A contendersi la presidenza c'è anche Luigi De Magistris che si colloca terzo nelle intenzioni di voto dei calabresi con una percentuale tra il 16 e il 20%. Il sindaco di Napoli è stato tra i primi a ufficializzare la sua candidatura con la lista Dema a cui si affiancano altre cinque liste elettorali senza simboli di partito: De Magistris presidente, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con De Magistris, Calabria resistente e solidale e Un'altra Calabria è possibile, sostenuta dall'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Dietro il sindaco di Napoli, infine, l'ultimo candidato è Mario Oliviero, già presidente della Regione, che corre con una sola lista (Oliverio presidente identità calabrese) e si ferma tra l'8 e il 12%.