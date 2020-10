La Lega perde consensi, il Pd li guadagna. E così la distanza tra Carroccio e dem si riduce, tanto da arrivare al di sotto del punto percentuale. L’ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Ixè evidenzia dati molto differenti rispetto a settembre, anche se non si registrano variazioni di posizioni. La Lega è sempre in testa con il 23% dei consensi, pur perdendo mezzo punto percentuale. Il Pd, invece, guadagna l’1% e si attesta al 22,1%, a solo lo 0,9% dal partito di Matteo Salvini. In crescita, di mezzo punto percentuale, c’è anche il Movimento 5 Stelle, ora al 16,7%.

Guadagna consensi anche Fratelli d’Italia, che raggiunge il 15,6% (+0,8%). Al contrario è in netto calo Forza Italia, che perde l’1,1% e non va oltre il 6,9%. In calo gli altri partiti dell’orbita del centrosinistra: La Sinistra al 2,6% (-0,5%), Azione al 2,1% (-0,5%), Italia Viva al 2% (-0,7%). Stabile +Europa all’1,9%, mentre perde lo 0,3% Europa Verde, che si ferma all’1,4%.

Sondaggi, la fiducia nei leader: in testa Conte e Speranza

Qualche variazione si registra anche nel grado di fiducia dei principali leader politici. In testa c’è sempre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al 57%: dato stabile rispetto a settembre. In crescita di 5 punti percentuali (ora al 49%) c’è il ministro della Salute, Roberto Speranza. Guadagna l’1% anche Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia viene gradita dal 34% degli intervistati. In calo (di 2 punti percentuali) Matteo Salvini, al 31%. Mentre risale di tre punti Nicola ZIngaretti: il segretario del Pd ha quasi raggiunto il leader leghista con il 30% di fiducia. In coda troviamo Silvio Berlusconi: per il presidente di Forza Italia calo del 3% e dato al 21%.

L’emergenza Coronavirus secondo gli italiani

Gli italiani si dicono “moderatamente preoccupati” per l’emergenza Coronavirus: un’opinione espressa dal 52% degli intervistati. Inoltre il 33% si dice “seriamente preoccupato”. Poco (11%) o per niente (4%) preoccupati solo una fetta minima di intervistati. Il 43% del campione conosce qualcuno che ha preso il Covid-19, mentre il 57% no. Infine, si chiede agli intervistati come giudichino la gestione sanitaria da parte del governo: viene ritenuta buona dal 74% degli italiani, mentre fornisce un giudizio negativo il 25%.