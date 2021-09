Sondaggi elettorali, Meloni cresce ed è sempre più prima: Fratelli d’Italia davanti a Lega e Pd La Supermedia di questa settimana conferma, a un mese di distanza dall’ultima, il primato di Giorgia Meloni nelle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia è sempre più solo in testa alle preferenze dei cittadini, seguito da Lega e Partito Democratico, con il Movimento 5 Stelle che invece osserva ancora a distanza.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgia Meloni è sempre più la padrona indiscussa dei sondaggi elettorali. Fratelli d'Italia è nettamente il primo partito nelle intenzioni di voto e l'estate, in questo senso, ha solo rafforzato la tendenza portandola ancora più distante dal primo inseguitore: Matteo Salvini. Dopo mesi di sorpassi e controsorpassi tra le tre forze politiche intorno ai venti punti – Partito Democratico, Lega e Fratelli d'Italia – Meloni sembra aver staccato tutti, con l'alleato di coalizione ma non di governo a inseguire e i dem leggermente più indietro. La Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana, che riprende dopo lo stop estivo, evidenzia proprio questa tendenza.

Fratelli d'Italia primo partito, la Lega e il Pd inseguono

Secondo la Supermedia, che tiene conto dei sondaggi dei più importanti istituti demoscopici, il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini è Fratelli d'Italia con il 20,7%, cresciuto di quasi mezzo punto in un mese. A inseguire c'è sempre la Lega, che però perde tanto quanto guadagna Meloni e scende al 19,8%. Il Partito Democratico resta indietro, perdendo anche in questo caso poco meno di mezzo punto e calando al 18,9%. A distanza dai primi tre partiti, separati praticamente da un punto percentuale l'un l'altro, c'è il Movimento 5 Stelle: i grillini guidati da Giuseppe Conte guadagnano lo 0,2% in un mese, ma non vanno oltre il 16,2%, ben lontano dai valori raggiunti fino a qualche mese fa.

Male Forza Italia, crescono Azione e Italia Viva

Tra i partiti politici al di sotto dei dieci punti c'è sempre Forza Italia in testa, che però perde un quinto di punto in un mese e scende al 7,4%. Guadagnano altrettanto, invece, Azione e Italia Viva: il partito di Carlo Calenda sale al 3,6%, quello di Matteo Renzi al 2,2%. Alla pari con il senatore fiorentino c'è Sinistra italiana di Nicola Fratoianni, anche in questo caso al 2,2%, seguito da Mdp – Articolo 1 al 2,1%. Chiudono +Europa all'1,7% e i Verdi all'1,6%.