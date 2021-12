Sondaggi elettorali, il podio di fine anno: Partito Democratico, Fratelli d’Italia e Lega L’anno dei sondaggi politici si chiude con il Pd in testa davanti a tutti, seguito da Fratelli d’Italia e Lega. Lontano il Movimento 5 Stelle al quarto posto.

A cura di Tommaso Coluzzi

Partito Democratico, Fratelli d'Italia e Lega. Si compone così il podio dei sondaggi politici che chiudono il 2022. I dem di Letta chiudono l'anno davanti agli altri due partiti dopo averlo aperto dietro al Carroccio di Salvini. Poi la Lega ha perso la testa dei sondaggi, dopo essere entrata a far parte del governo Draghi, a favore dell'alleato di coalizione nel centrodestra: Fratelli d'Italia, che per un bel po' ha giovato – nel crescere nei sondaggi – del suo ruolo di voce (quasi) unica dell'opposizione. Poi, dopo la vittoria nelle elezioni amministrative di inizio ottobre, il Pd ha superato stabilmente il partito di Meloni, piazzandosi in testa e chiudendo l'anno in allungo rispetto agli altri due. Ma vediamo la media dei sondaggi elettorali dell'ultima settimana dell'anno, realizzata da Termometro Politico, che tiene conto delle rilevazioni dei più importanti istituti demoscopici.

Partito Democratico primo, inseguono Fratelli d'Italia e Lega

Secondo la media realizzata da Termometro Politico, utilizzando i sondaggi elettorali dell'ultima settimana, in testa c'è sempre il Partito Democratico di Enrico Letta, che chiude al 21%. È esattamente un punto il distacco da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che invece si trova al 20% a sua volta a un punto dalla Lega di Matteo Salvini al 19%. Molto staccato dai primi tre partiti c'è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che non è mai riuscito a risollevarsi veramente dall'abisso in cui è crollato negli ultimi anni a livello di consenso: chiude al 15,1%.

Stabile Forza Italia, Italia Viva resta dietro ad Azione

Sotto ai dieci punti resta stabile Forza Italia di Silvio Berlusconi, che si ferma al 7,8%. Subito dietro, al 4% tondo, troviamo la somma tra i due partiti ex Leu (Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e Mdp – Articolo 1 del ministro Speranza). Poi c'è il testa a testa tra Carlo Calenda e Matteo Renzi: Azione è davanti a Italia Viva, il primo al 3,4% e il secondo al 2,5%. Chiude +Europa con l'1,7%.