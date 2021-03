Il Partito Democratico torna a calare nei sondaggi. Sfuma ancora una volta la possibilità di agganciare la Lega al primo posto nelle intenzioni di voto degli italiani, nei giorni in cui il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si è dimesso e si è aperta – più o meno ufficialmente – la partita per la sua successione. Il partito di Matteo Salvini, nel frattempo, torna a crescere e si conferma primo in Italia, anche se lontanissimo dai risultati raggiunti alle elezioni europee del 2019. Fratelli d'Italia è ormai chiaramente la terza forza del Paese, in attesa di capire se e quando Giuseppe Conte diventerà ufficialmente il capo politico – o qualcosa di simile – del Movimento 5 Stelle, perché questa mossa potrebbe far fare un salto in avanti di diversi punti ai grillini, per ora tenuti a distanza da Giorgia Meloni.

Secondo il sondaggio realizzato dall'istituto Tecnè con agenzia Dire, la Lega recupera un decimo di punto percentuale in una settimana e si attesta al 23,7%, ancora prima. Sempre più distante il Partito Democratico, che cala ancora e scende al 18,3%, perdendo lo 0,7% in una settimana fondamentale. Fratelli d'Italia resta stabile al 17,6%, a distanza di sicurezza dal Movimento 5 Stelle (sempre in attesa di Conte) che guadagna quasi un punto in una settimana ma non va oltre il 14,1%. Stabile anche Forza Italia al 10,5%.

Tra i partiti minori troviamo ancora Azione di Carlo Calenda in vantaggio su tutti al 3,6%, mentre Sinistra italiana e Articolo 1 insieme valgono il 3%, con un leggero calo rispetto alla settimana precedente. Italia Viva perde un decimo di punto e scende al 2,6%. Poco dopo il partito di Matteo Renzi troviamo +Europa al 2,2% e infine i Verdi all'1,5%