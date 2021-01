Le forze di maggioranza recuperano sulle opposizioni. Il Pd si avvicina alla Lega, Il Movimento 5 Stelle a Fratelli d'Italia. È questa la fotografia della settimana secondo il sondaggio di Swg per il Tg La7. Nei giorni della crisi di Governo, in cui la maggioranza è alla prova della fiducia al Senato, dopo essere passata alla Camera, i sondaggi premiano i partiti al Governo. La Lega è ancora prima nel gradimento dei cittadini, ma cala leggermente mentre il Partito Democratico che insegue accorcia la distanza. Stesso scenario per Fratelli d'Italia, terza forza secondo i sondaggi, che perde quasi un punto e vede tornare più vicino il Movimento 5 Stelle, comunque lontanissimo rispetto ai risultati delle ultime politiche del 2018.

Pd a due punti dalla Lega, Movimento 5 Stelle testa a testa con Fratelli d'Italia

La Lega è il primo partito nelle intenzioni di voto con il 22,3% delle preferenze, ma perde lo 0,9% rispetto alla scorsa settimana. Segue il Pd con il 20,1%, recuperando lo 0,7%. Ora la distanza si assottiglia. Fratelli d'Italia perde lo 0,7% e scende a quota 16,5%, il Movimento 5 Stelle si riavvicina al partito di Giorgia Meloni, ottenendo più di un punto in una settimana e fermandosi al 15,8%. Staccato Forza Italia, che recupera mezzo punto e sale al 6,4%. Azione di Carlo Calenda continua a crescere e arriva al 4,3%, Sinistra Italiana/Articolo 1 è al 4%, mentre Italia Viva cala ancora al 2,7%.

La coalizione di centrodestra è nettamente davanti a quella di centrosinistra

Sommando le percentuali dei partiti delle due possibili coalizioni, quella di centrodestra sarebbe nettamente avanti: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia otterrebbero il 45,2% delle preferenze. I partiti al Governo attualmente: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu, escludendo a questo punto Italia Viva, si fermerebbero al 39,9%. Le forze fuori dalle coalizioni potrebbero essere l'ago della bilancia in caso di elezioni: ad esempio Azione è stabilmente oltre i quattro punti.