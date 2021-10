Sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia primo partito tra i giovani, Pd in testa tra gli over 55 Nel sondaggio di BiDiMedia sulle intenzioni di voto per fasce d’età, Fratelli d’Italia è primo partito solo tra gli under 35. La Lega di Salvini è in testa – ma di poco – nella fascia 35-54 anni, mentre il Partito Democratico di Letta è ampiamente primo tra gli over 55. Da segnalare il boom di Azione tra i più giovani, che supera Forza Italia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dopo lo stop dovuto alle elezioni comunali ripartono i sondaggi. In testa nelle intenzioni di voto c'è ancora Fratelli d'Italia, ma la situazione cambia – e di molto – a seconda della fascia d'età che si interroga sulle proprie preferenze politiche. Il sondaggio di BiDiMedia, pubblicato oggi, dà molte risposte in questo senso: nelle fasce d'età più alte il Partito Democratico è nettamente davanti agli avversari politici, mentre tra i più giovani la situazione cambia radicalmente, con Fratelli d'Italia in testa. La Lega di Salvini, invece, è il primo partito nella fascia di mezza età. La variazione è evidente anche per quanto riguarda i partiti più piccoli, che a seconda dell'età considerata crescono o calano in maniera netta.

Sondaggi politici, tra gli under 35 Fratelli d'Italia è primo

Secondo il sondaggio di BiDiMedia, nella fascia degli under 35 i numeri delle intenzioni di voto sono molto diversi da quelli generali. In testa c'è Fratelli d'Italia con il 20,9%, seguito dal Partito Democratico con il 19,2%. La Lega è terza, ma al 12,7%, seguita dal Movimento 5 Stelle all'11,7%. Azione di Carlo Calenda conferma il boom tra i giovani dopo le elezioni romane, dove è arrivato terzo al primo turno, con il 7,3% che vale un sorpasso a Forza Italia, dato al 6,8%. Sinistra Italiana è al 3,9%, Europa Verde al 3,1%. Tutti gli altri sono sotto i tre punti percentuali.

Nella fascia 35-54 anni la Lega è in testa nei sondaggi

Nella fascia di mezza età, tra i 35 e i 54 anni, la Lega è primo partito davanti a Fratelli d'Italia. Il Carroccio di Salvini è dato al 20,5%, con il partito di Meloni affiancato al 20,0%. Altissimo anche il dato del Movimento 5 Stelle, al 19,7%, mentre il Partito Democratico è molto lontano, al 15,4%. Forza Italia è al 6,4%, seguito da Azione al 3,2%. Tutti gli altri partiti sono sotto i due punti percentuali.

Sondaggi elettorali, il Partito Democratico vola tra gli over 55

Tra gli over 55 ci sono pochi dubbi: il Partito Democratico è ampiamente primo partito con il 26,1% delle preferenze, seguito dalla Lega con il 21% e da Fratelli d'Italia con il 18,9%. Il Movimento 5 Stelle è staccato al 15,0%, con Forza Italia al 6,5%. Italia Viva è l'unico partito al 2,0%, tutti gli altri sono sotto quota due punti.