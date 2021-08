Sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia primo partito, rimonta del Movimento 5 Stelle Fratelli d’Italia è ancora il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Secondo la Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana, il partito di Giorgia Meloni è ancora avanti di un soffio rispetto alla Lega di Salvini. Staccato di un punto il Partito Democratico di Letta, mentre il Movimento 5 Stelle recupera terreno, ma è ancora lontano dai primi tre.

A cura di Tommaso Coluzzi

Prosegue il testa a testa tra i due alleati-avversari: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Fratelli d'Italia e Lega sono primi nelle intenzioni di voto, alcuni sondaggi danno avanti uno, altri sondaggi danno avanti l'altro. Secondo la Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana, che tiene conto dei sondaggi dei più importanti istituti demoscopici italiani, Meloni è prima di un soffio davanti all'alleato di coalizione ma non di opposizione. Il Partito Democratico è staccato, ma comunque attaccato al treno della vetta. Lontano, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che pure nelle ultime due settimane ha fatto un balzo in avanti che però non basta ancora a recuperare tutto il terreno perso in questi mesi.

Fratelli d'Italia e Lega in testa, il Partito Democratico insegue

Secondo la Supermedia di questa settimana in testa c'è Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni cala di un decimo di punto e scende al 20,3%, ma mantiene la prima posizione perché subito dietro la Lega di Salvini perde altrettanto e si mantiene a distanza minima al 20,2%. Leggermente staccato, invece, il Partito Democratico: i dem di Letta perdono lo 0,2% in due settimane e calano al 19,3%, a un punto da Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle è ancora lontano, ma la pace tra Conte e Grillo comincia a dare i suoi frutti: i pentastellati recuperano più di un punto e salgono al 16%.

Italia Viva crolla: è dietro Articolo 1 e Sinistra italiana

Il primo partito sotto i dieci punti percentuali è ancora Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi è stabile al 7,6%, non cresce e non cala da un po'. Leggermente in discesa, invece, c'è Azione di Carlo Calenda, che perde un quinto di punto e si ferma al 3,4%. È comunque primo tra i partiti più piccoli, anche perché a seguire troviamo Mdp – Articolo 1 del ministro Speranza al 2,1%, insieme all'altra anima del gruppo parlamentare di Leu: Sinistra italiana di Nicola Fratoianni sempre al 2,1%. Italia Viva cala ancora, perde un quinto di punto e scende al 2%. Chiudono +Europa all'1,7% e i Verdi all'1,5%.