Sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni primo partito, crolla la Lega di Salvini Nel sondaggio di Noto per Porta a Porta, in testa nelle intenzioni di voto c’è ancora Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni è in crescita, inseguito dal Partito Democratico. Crolla, invece, la Lega di Matteo Salvini, che si avvicina al Movimento 5 Stelle quarto. Boom di Carlo Calenda, bene anche Berlusconi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Fratelli d'Italia è sempre in testa nelle intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni, nonostante la sconfitta alle ultime elezioni amministrative praticamente su tutta la linea, si conferma primo nei sondaggi a livello nazionale. L'esito delle comunali, al momento, non ha influenzato le tendenze del Paese, che continua a premiare – almeno nei sondaggi – la deputata romana e il suo partito d'opposizione al governo Draghi. A crollare, secondo il sondaggio realizzato da Noto per la trasmissione Porta a Porta, è la Lega di Matteo Salvini, che cala a livelli che non si vedevano da anni. Il Partito Democratico, invece, è in crescita e punta a sorpassare Meloni e tornare primo partito.

Crolla la Lega, volano Fratelli d'Italia e Partito Democratico

Secondo il sondaggio realizzato per la trasmissione di Rai 1, Fratelli d'Italia non solo è ancora in testa nelle intenzioni di voto, ma è anche in netta crescita. Il partito di Giorgia Meloni – nonostante la sconfitta del centrodestra alle elezioni comunali – guadagna mezzo punto in un mese e sale al 20,5%. A seguire c'è il Partito Democratico, che cresce di un punto intero, passando dal 18,5% al 19,5% in un mese e avvicinandosi a Fratelli d'Italia. Malissimo, invece, la Lega di Matteo Salvini, che perde un punto e cala al 17,5%, a livelli dove non era da anni. Male anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cala di mezzo punto e scende al 16%.

Crescono Azione e Forza Italia, male Sinistra Italiana

Tra i partiti con percentuali sotto i dieci punti, in testa c'è ancora Forza Italia. Nonostante la difficoltà del partito di Silvio Berlusconi in questo periodo, tra problemi interni e di coalizione, gli azzurri guadagnano mezzo punto e salgono al 7%. Bene anche Azione di Carlo Calenda, che riscuote la visibilità ottenuta con la candidatura a sindaco di Roma: un punto in più in un mese che vale il 3,5%. A seguire ci sono Italia Viva al 3%, poi Coraggio Italia, Noi con l'Italia, Leu e Verdi sono all'1,5%. Chiudono Sinistra Italiana e +Europa all'1%.