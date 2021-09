Sondaggi elettorali: Fratelli d’Italia cala ma è ancora primo, Lega e Partito Democratico inseguono Secondo la Supermedia di questa settimana il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, seguito dalla Lega di Matteo Salvini e dal Partito Democratico di Enrico Letta. Più distante il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Tra i più piccoli cala Azione di Calenda e cresce Italia Viva di Renzi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Meloni, Salvini e Letta. In questo ordine. La Supermedia di questa settimana, che prende in considerazione i sondaggi dei maggiori istituti demoscopici italiani, dà ancora avanti Fratelli d'Italia nelle intenzioni di voto. Il partito della deputata romana, però, è in leggero calo. La Lega resta seconda, con il suo leader pronto al controsorpasso ai danni dell'alleata/avversaria nel dualismo che sta influenzando tutto l'universo politico in questi mesi. Stabile anche il Partito Democratico, mentre i suoi alleati del Movimento 5 Stelle sono ancora distanti dalle prime tre forze. La spinta propulsiva dell'elezione ufficiale di Giuseppe Conte a presidente è durata poco, il tempo di un'estate in cui i grillini hanno recuperato un punto scarso e si sono fermati.

Fratelli d'Italia in testa, Lega seconda e Partito Democratico terzo

Secondo la Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana, in testa nelle intenzioni di voto c'è ancora Fratelli d'Italia, che però perde quasi mezzo punto in sette giorni: il partito di Giorgia Meloni cala al 20,3% e si riavvicina alla Lega seconda, che invece resta stabile al 19,8%. Salvini si deve guardare le spalle, perché intanto risale il Partito Democratico di Letta, anche se guadagna lo 0,2% in una settimana e sale al 19,1%. Lontano, invece, il Movimento 5 Stelle: i grillini di Conte sono al 16,3%, con un decimo di punto in più rispetto alla settimana prima, ma ancora distanti dai primi tre partiti.

Bene Renzi, male Calenda: cresce Italia Viva, Azione cala

Tra i partiti sotto quota dieci punti troviamo subito Forza Italia: gli azzurri di Berlusconi sono al 7,5%, guadagnando un decimo di punto in una settimana. A seguire c'è Azione di Carlo Calenda, che scende al 3,3% dopo aver perso lo 0,3% in sette giorni. Percorso opposto per Italia Viva di Matteo Renzi, che invece cresce dello 0,3% e sale al 2,5%. Male sia Sinistra italiana che Mdp-Articolo 1: i partiti guidati rispettivamente da Nicola Fratoianni e dal ministro Speranza perdono un quinto di punto e calano al 2% e all'1,8%. Stabili +Europa e Verdi, entrambi all'1,7%.