Giuseppe Conte è considerato dagli italiani il “miglior presidente del Consiglio dal 1994 fino ad oggi”. Il migliore, quindi, per tutta la seconda Repubblica. A evidenziarlo è un sondaggio effettuato da Demos per Repubblica, secondo cui il presidente del Consiglio più apprezzato dopo Conte è stato Silvio Berlusconi, che allo stesso tempo, però, è anche il più disprezzato dagli elettori. Confermando la divisione storica tra berlusconiani e anti-berlusconiani e il ruolo centrale del leader di Forza Italia durante la seconda Repubblica. La rilevazione riguarda solamente la premiership e non la leadership, motivo per cui vengono considerati solo gli inquilini di Palazzo Chigi ed esclusi importanti leader di partito come Matteo Salvini.

Sondaggi, perché Conte è il più apprezzato

Ilvo Diamanti spiega sulle pagine di Repubblica quali sono i fattori che spingono Conte in testa. Innanzitutto gioca a suo favore il fatto di essere l’attuale presidente, in questo periodo che segue l’emergenza sanitaria. C’è poi un altro motivo, ovvero l’essere stato a capo di due coalizioni diverse: una con la Lega e una con il Pd. Conte è ovviamente il presidente del Consiglio più apprezzato dal Movimento 5 Stelle, ma è ben visto anche dagli elettori degli altri principali partiti, sia di maggioranza che di opposizione. Anche perché il centrodestra ha espresso un unico presidente del Consiglio in questi 25 anni: sempre Silvio Berlusconi.

Da Berlusconi a Prodi, passando per Monti e Renzi

Berlusconi è, quindi, il migliore per gli elettori di centrodestra, cioè di Fi, Lega e Fdi. Ma anche secondo quelli del Movimento 5 Stelle è tra i migliori. Anche se loro lo scelgono pure tra i peggiori. Solo gli elettori del Pd non lo considerano tra i migliori. A distanza rispetto al leader di Fi segue Romano Prodi, più apprezzato tra gli elettori del Pd e più disprezzato tra quelli di centrodestra. Dopo Prodi ci sono Paolo Gentiloni, Enrico Letta, Mario Monti e Matteo Renzi, questi ultimi due considerati anche tra i peggiori. Ma ancora più sgradito è lo stesso Berlusconi.

Tra chi gode di minor gradimento c’è sicuramente Mario Monti, presidente del Consiglio di un governo tecnico, che rappresenta la stagione del risentimento contro i partiti e i leader, un non-politico che però segue un percorso politico (poi fallito dopo pochi anni). Monti riceve la disapprovazione degli elettori di tutti i partiti. C’è poi la figura di Matteo Renzi: in pochi lo reputano il migliore, ma in molti lo indicano come uno dei peggiori, tra tutti i partiti. Persino tra le fila del Pd.

La classifica dei migliori presidenti del Consiglio

Secondo il sondaggio di Demos Conte viene indicato come miglior presidente del Consiglio dal 30% degli elettori, seguito da Berlusconi al 25%. Poi troviamo Romano Prodi al 10%, Paolo Gentiloni al 6%, Enrico Letta al 4%, Mario Monti al 4%, Renzi al 3%, così come Giuliano Amato e Massimo D’Alema. Chiude la graduatoria Lamberto Dini con il 2%. Tra gli elettori Pd la classifica è Prodi, Conte, Gentiloni. Tra quelli di Fi Berlusconi, Conte, Gentiloni. Nella Lega Berlusconi, Conte e Dini. Per Fdi, invece, in testa c’è Berlusconi, seguito da Conte e Letta. Infine, per gli elettori del M5s Conte precede Berlusconi e Prodi.

La classifica dei peggiori presidenti del Consiglio

Il peggiore, come detto, è Silvio Berlusconi, indicato dal 29% del campione. Seguito da Monti al 18%, Renzi al 15%, Prodi al 12% e Conte al 4%. Al 3% troviamo Massimo D’Alema, al 2% Amato e Dini, mentre solo l’1% degli intervistati indica come peggiori presidenti del Consiglio Gentiloni e Letta. Tra gli elettori del Pd, i più disprezzati sono Berlusconi, Monti e Renzi. Tra quelli di Fi sono Monti, Renzi e Amato. Per i leghisti sono Monti, Prodi e Renzi, così come per quelli di Fdi. Infine, per la base del Movimento 5 Stelle i peggiori sono Berlusconi, Renzi e Monti.