Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da lunedì per una serie di controlli di routine. Lo confermano fonti parlamentari. Che l'ex presidente del Consiglio si trovasse in ospedale, invece, lo aveva comunicato questa mattina il suo legale, Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. L'avvocato aveva fatto sapere che Berlusconi fosse "ospedalizzato da lunedì mattina".

Cecconi avrebbe anche aggiunto che per Berlusconi potrebbero essere necessari ancora "alcuni giorni" di ricovero e "fra un paio di giorni sapremo meglio" quali sono le sue condizioni di salute. Già lo scorso 27 gennaio il legale aveva depositato un certificato medico che attestava che il leader azzurro avesse bisogno di riposo assoluto, specialmente dopo essere stato ricoverato per problemi cardiaci. Berlusconi era stato inoltre colpito dal coronavirus lo scorso settembre.

Questa mattina l'avvocato non aveva voluto rendere note altre informazioni rispetto allo stato di salute di Berlusconi, ma fonti di Forza Italia avevano poi specificato che non si trattasse di nulla di grave: le condizioni di Berlusconi sarebbero comunque buone. Dal partito in giornata avevano già fatto sapere che l'ex presidente del Consiglio sarebbe stato dimesso a breve.

L'avvocato questa mattina aveva anche precisato che la difesa non avrebbe avanzato istanza di legittimo impedimento per chiedere il rinvio del processo. Berlusconi è imputato nel processo Ruby ter insieme ad altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Il processo si sta svolgendo negli spazi della Fiera di Milano