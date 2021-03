Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è ricoverato in ospedale da lunedì mattina. A comunicarlo è il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. Berlusconi, fa sapere il legale, "per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato". Fonti del suo partito fanno sapere che per Berlusconi non si tratta di "nulla di grave", ma l'ex presidente del Consiglio necessiterebbe di riposo e per questo è ricoverato all'ospedale San Raffaele: le sue condizioni sarebbero comunque buone. Berlusconi si trova in ospedale per un monitoraggio di routine e "verrà dimesso a breve", fanno sapere da Fi. Il processo, così come detto dal legale Cecconi, va avanti con “una sorta di monitoraggio processuale delle condizioni di salute”. Il 27 gennaio, per esempio, il legale aveva depositato certificazione medica con la quale attestava che Berlusconi aveva bisogno di riposo assoluto, soprattutto dopo essere stato colpito dal Covid e poi essere stato ricoverato per problemi cardiaci.

Berlusconi è imputato nel processo Ruby ter per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone, tra cui alcune delle ‘olgettine', che devono rispondere anche dell’accusa di falsa testimonianza. L’avvocato del leader di Forza Italia, annunciando che Berlusconi è ricoverato in ospedale, non ha comunque presentato richiesta di rinvio per legittimo impedimento del suo assistito. Il processo si sta svolgendo negli spazi della Fiera di Milano, davanti ai giudici della settimana sezione penale. Non avendo chiesto il legittimo impedimento, la difesa di Berlusconi propone quindi di “proseguire con gli adempimenti previsti”.

Come testimone avrebbe dovuto deporre il ragionare Giuseppe Spinelli, ma essendo prossimo alla vaccinazione ha chiesto e ha ottenuto, attraverso il suo avvocato, di intervenire in udienza solamente dopo essere stato vaccinato contro il Covid. All’inizio dell’udienza i giudici hanno confermato che negli scorsi giorni è deceduto l’avvocato Mauro Ruffini, legale di parte civile che assisteva Ambra Battilana: la nuova nomina sarà depositata più avanti. Oggi in aula dovrebbero essere ascoltati anche alcuni testimoni della polizia giudiziaria.