Siccità, Musumeci: “Possibile evitare razionamento d’acqua in estate”. M5s: “È un rischio potenziale”

A cura di Annalisa Cangemi

Per la prossima estate si potrebbe evitare di ricorrere ai razionamenti d'acqua per far fronte all'emergenza siccità. Parola di Nello Musumeci: "Premesso che il razionamento è competenza di Regioni ed enti locali, mi sento di dire che per questa estate si potrebbe scongiurare il pericolo", ha detto oggi il ministro della Protezione Civile e del Mare in un'intervista al ‘Messaggero'.

"Ovviamente dipende anche dalle precipitazioni delle prossime settimane. Monitoriamo in particolare Piemonte e Lombardia dove pesano anche le scarse nevicate e soffre l'agricoltura. ", ha spiegato l'ex governatore della Sicilia.

Il ministro ha sottolineato che "la carenza idrica è una realtà da anni, non solo un'emergenza. Cosa si è fatto negli ultimi anni? Questo governo, con la nuova cabina di regia e in vista della possibile nomina di un commissario, lavora a un piano di medio-lungo termine". Quanto alle risorse, ha spiegato che "complessivamente, tra fondi nazionali ed europei, i ministeri che si occupano del settore idrico dispongono già di quasi 8 miliardi di euro. Dovevano essere spesi prima, la burocrazia e lo scarso coordinamento hanno rimandato troppo a lungo".

Inoltre, ha aggiunto, "investire in dissalatori e depuratori è uno dei nostri obiettivi. Guardiamo al modello israeliano per ridurre gli sprechi, ad esempio non usare acqua potabile per irrigare i campi".

E alle proteste ambientaliste per il rigassificatore a Piombino ha risposto così: "Chiedo agli integralisti: ci sono alternative? Non si può dire sempre no. In emergenza è un dovere usare le nostre risorse naturali. Anche per questo da governatore non mi sono opposto al rigassificatore a Porto Empedocle".

M5s: "Razionamento è rischio potenziale"

"La siccità è purtroppo una delle conseguenze dei mutamenti climatici e ci mostra che esiste una vera urgenza a mitigarli. Quindi servono scelte coraggiose di senso contrario a quelle che sta assumendo il governo. Il razionamento è purtroppo un rischio potenziale", ha detto all'AdnKronos Sergio Costa (M5S), vice presidente della Camera, intervenendo sul tema siccità.

"È necessario – ha detto l'ex ministro dell'Ambiente – riparare le condutture che oggi perdono oltre il 40% di acqua, finanziare una irrigazione con acqua riciclata e piccoli invasi di approvvigionamento. Tenendo presente che nel lungo periodo potrà solo peggiorare e che c'è solo una cosa da fare: cambiare radicalmente rotta".