Sequestro da dieci milioni di euro a Marcello Dell'Utri, non dichiarò bonifici di Berlusconi Il gip di Firenze ha autorizzato il sequestro di 10,8 milioni di euro a Marcello Dell'Utri e alla moglie. Il motivo è che l'ex senatore non avrebbe comunicato la variazione del suo patrimonio negli anni, cosa che era obbligato a fare, vista la condanna definitiva di Dell'Utri per concorso in associazione mafiosa.

A cura di Luca Pons

Scatta il sequestro di 10,8 milioni di euro per Marcello Dell'Utri, e di questi 8,2 milioni di euro fanno riferimento alla moglie Miranda Ratti. Il provvedimento è stato firmato dalla giudice per le indagini preliminari di Firenze Antonella Zatini. L'ambito è quello dell'indagine sulle stragi mafiose del 1993 a Roma, Milano e Firenze, in cui Dell'Utri è indagato (e anche Silvio Berlusconi lo era, fino alla sua morte), ma il provvedimento in realtà non è legato a quegli eventi. Il sequestro, infatti, ha a che fare con una condanna che l'ex politico ha già ricevuto: quella definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Chi riceve condanne definitive per fatti di mafia, infatti, ha l'obbligo di comunicare ogni anno, nei dieci anni successivi, le variazioni del suo patrimonio. Lo prevede la legge Rognoni-La Torre del 1982. Questo è ciò che Dell'Utri non avrebbe fatto, secondo la Direzione distrettuale antimafia: ci sarebbero state variazioni per oltre 42 milioni di euro che non sono state dichiarate, in violazione della norma. Il sequestro colpisce anche la moglie perché, secondo gli inquirenti, sarebbero comunque soldi riconducibili all'ex senatore di Forza Italia. Ratti, comunque, non è mai stata indagata nei procedimenti che hanno riguardato il marito.

Si tratterebbe in gran parte di soldi che negli anni – dopo la sentenza di condanna definitiva del 2014 – Silvio Berlusconi erogò allo stesso Dell'Utri. Ci sono però anche altre entrate, come la compravendita di immobili. Secondo alcuni inquirenti, il pagamento di queste somme sarebbe stato legato alla richiesta fatta a Dell'Utri di non coinvolgere Berlusconi nei procedimenti giudiziari, cosa però mai dimostrata. La somma complessiva, in ogni caso, non tiene conto dei 30 milioni di euro che l'ex presidente del Consiglio ha lasciato in eredità Dell'Utri.

La Dda ha spiegato che l'ex senatore ha omesso di "comunicare, entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali per un ammontare complessivo di 42.679.200 euro". Insomma, con diverse "azioni e omissioni, in tempi di versi", ma seguendo "un medesimo disegno criminoso", Dell'Utri non avrebbe dichiarato quanti soldi gli arrivavano. La cosa sarebbe emersa tramite "vari accertamenti concernenti i flussi finanziari che hanno riguardato Marcello Dell'Utri dal 2014 ad oggi", eseguiti nell'indagine sulle stragi mafiose. Il motivo per cui vengono sequestrati ‘solo' dieci milioni sui circa 42 complessivi è che la legge Rognoni-La Torre prevede un periodo di prescrizione di sei anni, e quindi si può applicare solo al periodo dal 2017 in poi.