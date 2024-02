Scontro Meloni-Conte sul Mes, sciolto il Giurì d’onore dopo l’accusa del leader M5s di faziosità Dopo la richiesta di Giuseppe Conte richiesta di sciogliere il Giurì d’onore perché sarebbero venuti meno i criteri di “imparzialità che avrebbero dovuto ispirare i suoi lavori”, il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha decretato lo scioglimento della commissione di indagine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato sciolto il Giurì d'onore, nominato dopo la richiesta arrivata dal leader M5S Giuseppe Conte, che si era sentito leso dalle parole pronunciate nell'aula di Montecitorio dalla premier Giorgia Meloni sul Mes: la premier aveva accusato l'ex inquilino di Palazzo Chigi di aver dato l'assenso alla riforma del Mes "con il favore delle tenebre".

La presidenza della Camera "prende atto del ritiro dell'istanza" da parte del leader M5s Giuseppe Conte, "quindi la commissione di indagine si intende sciolta", ha comunicato all'assemblea la presidente di turno, Anna Ascani.

Ieri i componenti di minoranza dell'organismo, Stefano Vaccari (Pd) e Filiberto Zaratti (Avs), si sono dimessi denunciando l'assenza di imparzialità nella ricostruzione dell'accaduto. e Conte aveva scritto al presidente della Camera Lorenzo Fontana chiedendo lo scioglimento del Giurì d'onore. Questa mattina si erano riuniti per circa mezz'ora il presidente Giorgio Mulè, Alessandro Colucci (Nm) e Fabrizio Cecchetti (Lega).

Il leader M5S Giuseppe Conte ieri sera aveva consegnato nelle mani del Presidente della Camera Lorenzo Fontana (e per conoscenza al Presidente del Giurì, Giorgio Mulè) una lettera in cui chiedeva l' immediato ‘scioglimento della Commissione'. La decisione è stata presa dopo aver appreso dalle agenzie di stampa le dimissioni dei deputati Filiberto Zaratti e Stefano Vaccari. Sulla base di quanto ricostruito, Conte ha appreso "con grave sconcerto che sono venuti a mancare i presupposti di terzietà e la possibilità di pervenire a una ricostruzione imparziale scevra da strumentali interpretazioni di mero carattere politico".

"Sono sorpreso e amareggiato dalla decisione improvvisa degli onorevoli Stefano Vaccari e Filiberto Zaratti di dimettersi dalla Commissione di indagine nominata dal presidente della Camera dei deputati – aveva scritto in una nota Giorgio Mulè, presidente del Giurì d'onore – Mai e in nessuna occasione, mai e in nessuna forma, fin dalla prima seduta del 10 gennaio e per le successive sei, gli onorevoli Vaccari e Zaratti avevano manifestato alcuna lagnanza, sollevato alcuna protesta, presentato alcun reclamo, palesato rimostranze rispetto all’organizzazione e all’evolversi dei lavori: al contrario, avevano sempre manifestato spirito collaborativo e istituzionale nell’assolvimento dell’incarico ricevuto".