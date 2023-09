Schlein lancia “un autunno in piazza” e difende Gentiloni dagli attacchi della destra Schlein chiude la Festa dell’Unità a Ravenna e lancia una grande mobilitazione nazionale: “Dopo un’estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di forti impegni e partecipazione, il Pd è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale”.

A cura di Annalisa Cangemi

La segretaria del Pd Elly Schlein chiude la Festa dell'Unità a Ravenna e lancia una grande mobilitazione nazionale. "Dopo un'estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di forti impegni e partecipazione, il Pd è pronto a scendere in piazza per una grande mobilitazione nazionale: è il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro", ha detto ieri la segretaria del Partito democratico, ricordando le priorità del partito, il lavoro, diritto alla casa, sanità pubblica.

"Ogni tanto ci accusano di aver spostato il partito a sinistra, non so se ho questa colpa e non so se sia una colpa. Se proprio volete darmi una responsabilità datemi quella di collocare ogni giorno il partito più in basso, fra chi non crede più nella politica, fra chi fatica ogni giorno. Solo così torneremo a vincere", ha detto ancora nel suo intervento.

La segretaria dem evita le polemiche, non si sofferma sulla questione degli addii al Pd, ma invia un messaggio alla minoranza: "L’ambizione del Pd è non solo unire storie e culture diverse, ma anche immaginare un progetto nuovo, un partito strutturato più a rete che a piramide, con i circoli che sono antenne. Un partito che spalanca le finestre e le porte, dove non ci si trova per stabilire rapporti di forza. Tutti insieme siamo la forza del Pd, nessuno escluso".

"Ognuno – ha aggiunto – sentirà un attacco al Pd come un attacco a ognuno di noi, così come ogni vittoria sarà sentita come una vittoria di tutti, non di qualcuno. Dobbiamo essere plurali, larghi, aperti, generosi, insieme".

Quindi un passaggio sul commissario Ue agli Affari economici Gentiloni, che ricevuto durissime critiche da parte del governo nei giorni scorsi: "A Paolo Gentiloni va tutta la nostra gratitudine per il servizio che sta svolgendo. Di fronte agli attacchi scomposti di un governo che cerca di celare la sua incapacità nel dare risposte sul terreno economico e sociale, ricordiamo che da un lato c'è chi ha contribuito col suo lavoro a mettere in campo 750 miliardi di investimenti per il futuro, un piano di cui l'Italia è la maggiore beneficiaria, e dall'altro c'è chi sta rischiando di far perdere queste risorse e questa occasione storica al nostro paese".

"Ci hanno messo dieci mesi a decidere quali modifiche volevano fare (al Pnrr, ndr), rallentando l'attuazione del piano e l'arrivo delle risorse. Dopo dieci mesi abbiamo scoperto che le modifiche erano 16 miliardi di tagli", ha detto ancora.

"Senza il Pd impossibile alternativa alle destre"

"Non abbiamo la presunzione di considerarci autosufficienti ma sappiamo che senza il Pd non è possibile costruire l'alternativa alle destre che stanno governando questo paese", ha detto ancora Elly Schlein, segretaria del Pd, dal palco della Festa nazionale dell'Unità di Ravenna.

"Il Pd – ha sottolineato – non è interessato a perdere un giorno in polemiche inutili con le altre forze di opposizione sulle nostre differenze. A noi interessa poter costruire un progetto per l'Italia che possa dare fiducia", che parli "a quel 50% e passa che alle amministrative non è andato a votare". E per questo obiettivo è fondamentale anche l'unità del partito: "Vi chiedo: vogliamoci più bene anche tra di noi, ascoltiamoci di più, rispettiamoci di più. Io lo farò".