Schlein attacca il governo dopo il caso Ranucci, Meloni furiosa: “Vergogna, siamo al delirio”

La segretaria del Pd Schlein, al congresso dei Socialisti europei, ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci e detto che “la libertà di parola è a rischio quando l’estrema destra è al governo”. La presidente del Consiglio Meloni ha replicato sui social: “Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Attentato Sigfrido Ranucci ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l'intervento di Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, al congresso dei Socialisti europei in corso ad Amsterdam. Attaccando duramente dal suo profilo personale sui social, Meloni se l'è presa soprattutto con un passaggio del discorso di Schlein: quello in cui la leader dem ha parlato della bomba piazzata davanti alla casa di Sigfrido Ranucci, e ha detto che "la libertà di parola è a rischio quando l'estrema destra è al governo".

L'intervento di Schlein è arrivato durante un panel con altre esponenti dei Socialisti, quando la moderatrice le ha chiesto: "Cosa significa per lei guidare l'opposizione in un Paese governato dall'estrema destra, e qual è secondo lei il ruolo del Pd nel proteggere le libertà civili, la giustizia sociale e l'azione per il clima?".

La segretaria del Pd ha iniziato con una panoramica generale: "In Italia c'è un governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni. È molto semplice: fanno tagli alla sanità pubblica", ha attaccato, "e alla scuola". E ancora: "Stanno bloccando la nostra proposta per un salario minimo in uno dei Paesi europei che ha i salari peggiori".

Fin qui, un elenco delle principali rivendicazioni dei dem nei confronti del governo. Le frasi successive sono quelle che, invece, hanno scatenato la rabbia della presidente del Consiglio: "È chiaro cosa stanno facendo: propaganda ogni giorno. Alimentano un clima di divisione, polarizzazione e odio", ha iniziato Schlein. "E noi ne paghiamo le conseguenze ogni giorno".

Poi è arrivata la parte che Meloni ha riportato (con qualche differenza rispetto a ciò che Schlein ha detto esattamente) sui social, definendola un "delirio puro". La segretaria dem ha ricordato: "La settimana scorsa a Firenze la nostra presidente del Consiglio ha detto che l'opposizione è peggio dei terroristi". È sostanzialmente vero: il riferimento è alla chiusura della campagna elettorale in Toscana, quando Meloni ha detto che l'opposizione di centrosinistra è "più fondamentalista di Hamas" perché ha sollevato delle criticità sul cosiddetto piano di pace di Donald Trump per Gaza.

Schlein ha continuato parlando del caso di Ranucci: "Allo stesso tempo, in questo clima di odio, voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei giornalisti d'inchiesta più famosi del mio Paese, Sigfrido Ranucci, perché ieri è esplosa una bomba davanti a casa sua. La democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio, quando l'estrema destra è al governo". Questo il punto che, secondo Meloni, "diffonde falsità" e "getta ombre inaccettabili sulla nazione".

Le sue parole hanno sollevato la reazione anche della Lega: "Assoluta e ferma condanna per l’attentato contro Ranucci. Assoluta e ferma condanna per le sciocchezze della Schlein", ha scritto sui social il partito di Matteo Salvini.